Петербуржцу дали условно за аферу с НДС на 252 млн и тут же амнистировали

Три года условно получил осужденный за мошенничество с НДС на 252 миллиона рублей. Но и от этого наказания бизнесмена освободили — его амнистировали в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает 28 мая пресс-служба судов Северной столицы, фигурантом уголовного дела оказался учредитель и гендиректор ЗАО «Инвестстрой-15» Сергей Худяков. В суде удалось доказать: осенью 2012 года компания продала фирме, подконтрольной тому же Худякову, находящееся в ее собственности здание на Левашовском проспекте, 12А. Причем цена оказалась 1 млрд 652 млн при рыночной стоимости объекта в 10 раз дешевле. Это дало покупателю «Бау-Инвест» право на возврат НДС — 252 млн поступили на счет компании. Позже 200 млн были переведены на счет подконтрольного Худякову ООО «БалтМедио», которыми фигурант распорядился по своему усмотрению.

Признав вину, бизнесмен отказался давать показания. Он получил три года условно с таким же испытательным сроком. При этом коммерсант был амнистирован по постановлению Госдумы в связи с 70-летием Победы как лицо старше 50 лет. За приговором, очевидно, последует гражданский иск налоговиков.