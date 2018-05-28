На Кубе эвакуируют население из-за шторма «Альберто»

На Кубе бушует шторм «Альберто», который стал первым названным атлантическим штормом в 2018 году. Власти эвакуируют население в одной из провинций, пишет 28 мая газета Escambray.

Местный совет провинции Санкти-Спиритус принял решение эвакуировать 2,7 тысячи человек из нескольких городов. Решение обусловлено сильным подъемом уровня воды в реках. По словам представителя водного департамента, на дамбе Заза удается сдерживать 949 млн куб. м воды, что на 103% превышает ее лимит в 920 млн куб. м. Восемь из девяти дамб уже не могут удерживать воду, кроме дамбы на реке Игуанохо.

В Национальном ураганном центре США добавили, что шторм «Альберто» уже принес сильные дожди в американском штате Флорида. Порывы ветра достигали скорости в 75 км/ч.