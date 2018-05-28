Финны верят в рост экономики

Индекс потребительского доверия в Финляндии поднялся в мае до рекордной отметки последних месяцев. Об этом 28 мая сообщил статистический центр Суоми.

В пятом месяце текущего года уверенность финнов в национальной экономике составила 24,8 пункта, что почти на 2 больше, чем в апреле. Последний раз похожие показатели были в марте (24,7 пункта).

Опрос, проведенный среди 1100 жителей республики, показал, что финны стали больше верить в снижение безработицы, которую они считают одной из главных проблем в экономике, а также более позитивно начали смотреть на личные финансы.

Напомним, что крупнейшие банки Финляндии предсказывают замедление темпов роста финской экономики в этом году. При этом безработица упала до 8,2%. В свежем рейтинге конкурентоспособности Суоми заняла 16 место, опустившись за год на одну строчку.