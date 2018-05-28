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28.05.2018 10:47

«Уральские авиалинии» увеличили количество рейсов в Тбилиси

«Уральские авиалинии» увеличили количество рейсов в Тбилиси
Авиакомпания «Уральские авиалинии»

Теперь из Санкт-Петербурга можно улететь в Тбилиси три раза в неделю.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» вводит дополнительную частоту по направлению Санкт-Петербург – Тбилиси – Санкт-Петербург. С 12 июня 2018 года рейс У6-2801/2802 будет выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям. Дополнительный рейс будет вылетать во вторник в 4:30 утра. Время в пути – 3 часа 15 минут, и в 8:55 по местному времени вы уже будете в столице Грузии.

Введение дополнительной частоты полетов по этому востребованному у петербуржцев направлению призвано сделать обслуживание пассажиров еще более удобным и качественным.

В Тбилиси вы увидите колоритные кварталы, старинные крепости, высокогорные храмы и красивейшие пейзажи. Отдельного внимания заслуживает современный мост Мира – сооружение из стекла и металла, символизирующее движение вперёд и обновление. Посмотреть на этот древний город можно со смотровой площадки крепости Нарикала, а увидеть разом все архитектурное богатство Грузии – в Этномузее на Черепашьем озере. Провести время с пользой для тела и духа вы сможете в серных банях Абанотубани. Также при посещении Тбилиси стоит отведать знаменитый дуэт хачапури + хинкали и насладиться настоящим грузинским вином.

Билеты в Тбилиси можно приобрести на uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах. 

 


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«Уральские авиалинии» увеличили количество рейсов в Тбилиси
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