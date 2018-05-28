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28.05.2018 10:34

Герой Труда осуждена за аферу с миллионами банка «Советский»

Очередной приговор по громкому делу о хищении средств банка «Советский» вынесен в Петербурге. Полтора года в колонии общего режима получила и тут же освободилась руководитель фиктивной фирмы, которой кредитное учреждение предоставило 150 миллионов рублей. 

Как сообщает 28 мая пресс-служба судов города, Выборгский районный суд рассмотрел уже третье дело банка «Советский». На этот раз на скамье подсудимых оказалась Тамара Чернышова — фактический руководитель ООО «Сервис», не ведущей никакой деятельности фирмы, которой удалось получить в банке «Советский» 150 миллионов рублей кредита. Как считает следствие, преступный план родился в сентябре 2015 года, когда финансовое учреждение было на пороге введения временной администрации. А разработали схему «неустановленные лица из числа руководства банка». Они и обеспечили положительный ответ по кредиту номинальному юрлицу. Полученные деньги соучастники «распилили». 

Суд назначил Чернышовой год и пять месяцев в колонии общего режима, но ее освободили в зале суда, учтя срок домашнего ареста с декабря 2016 года. Дело слушали в особом порядке. Фигурантка активно помогала следствию. При вынесении приговора суд принял во внимание то, что Чернышова — меценат благотворительного фонда «Содействие», Герой Труда, имеет госнаграды и почетные знаки как благотворитель. 

Ранее приговоры вынесли двум помощникам осужденной — Кузнецову и Толстоухову. А в апреле текущего года «Фонтанка» сообщила о задержании по делу «Советского» нового фигуранта — предпринимателя и банкира Владимира Антонова. По версии следствия, в октябре 2015-го Антонов с помощью топ-менеджмента «Советского» реализовал схему выдачи банком кредита «Сервису».

 


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25.05.2018 17:16
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