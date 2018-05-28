СМИ: Правительство хочет повысить НДС до 20 процентов

Правительство нашло источник для выполнения нового майского указа президента России Владимира Путина. Дополнительные средства в бюджет принесет повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 20%, передает 28 мая газета «Ведомости». Информацию изданию подтвердили три федеральных чиновника.

Инициатива пока только обсуждается с администрацией президента. Повышение НДС с 18 до 20% за шесть лет принесет бюджету дополнительные 2 трлн руб. Правда, это не покроет весь дефицит: всего на майский указ не хватает 8 трлн руб. Около 2 трлн руб. планируется получить от повышения пенсионного возраста. Еще 3 трлн руб. государство займет через временный фонд внутри бюджета и выпуск ОФЗ. Еще 1 трлн руб. выгадают за счет снижения экспортной пошлины в нефтяной отрасли и при соразмерном повышении НДПИ. Вдобавок к этому могут отменить льготную ставку НДС в 10% – ее предлагается заменить пособием.

Собеседники «Ведомостей» отмечают, что все эти решения не окончательны.

Напомним, что ранее расходы на новый майский указ оценил премьер Дмитрий Медведев. Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Владимир Путин подписал сразу после вступления в должность президента РФ. Документ отличается от предшественника — от 7 мая 2012 года — краткостью (16 пунктов против 218).