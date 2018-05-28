Из-за торговли людьми Финляндии не хватает сборщиков ягод

Таиланд уменьшил квоту на сезонных работников, которые летом приедут в Финляндию собирать ягоды, и теперь финским компаниям не хватает рабочих рук. Об этом 28 мая сообщает Yle.

Решение властей Таиланда снизить квоту с 3500 до 2500 стало наказанием за торговлю людьми, виновной в которой в январе этого года признали финскую фирму Marja-Matti. Так события двухлетней давности этим летом отразятся на всей отрасли.

Работникам Marja-Matti, как рассказала одна из пострадавших, обещали, что за три месяца они получат 10 тыс. евро, однако позже заявили, что сначала они должны погасить долг перед финской компанией, которая дала деньги на билеты под высокие проценты. Тайцев заставляли спать в автобусах и контейнерах, некоторые вынуждены были обратиться за помощью в центр для беженцев.

Минтруд Финляндии пробовал убедить министерство труда Таиланда дать больше сборщиков ягод, но власти королевства не уступили. Они ждут, что для их граждан введут специальные трудовые контракты, которые защищали бы их права. В частности, запрещали бы брать необоснованно высокие проценты за кредиты, предоставленные для приобретения авиабилетов и обязали бы выдавать всю зарплату до отъезда домой.

Сейчас работников, которые будут трудиться в лесах Суоми, ищут в других странах. Всего этим летом Финляндии потребуется 5000 – 6000 сборщиков ягод.

Напомним, что в этом году Финляндия ввела особые визы для сезонных работников.