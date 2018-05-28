Выстрел из пневматики ранил подростка в центре Петербурга

Прогулка в центре Петербурга закончилась посещением врачей для пятнадцатилетнего школьника. В правилах игры на детской площадке разбирается полиция.

Как стало известно «Фонтанке», поздним вечером 27 мая в детскую городскую поликлинику №19 доставили подростка с травмированным глазом. Родители объяснили, что травму он получил, гуляя на детской площадке на улице Черняховского, неподалеку от метро «Лиговский проспект». Глаз мальчику повредил незнакомец, который выстрелил в него из пневматического пистолета. Других подробностей пострадавший не раскрыл.

Инцидент произошел около пяти вечера, но через несколько часов мальчику стало хуже, и потребовалась помощь врачей. Его состояние оценивают как среднетяжелое.