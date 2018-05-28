В Якутии с фабрики АЛРОСА из-за пожара эвакуировали 550 человек

Пожар произошел на принадлежащей компании АЛРОСА фабрике рудоподготовки 28 мая. Об этом сообщает региональное управление МЧС.



Инцидент произошел в городе Удачном Мирнинского района. На фабрике загорелась кровля, огонь охватил около 60 квадратных метров.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании АЛРОСА, инцидент произошел на фабрике №12 Удачнинского горно-обогатительного комбината. В компании отметили, что в здании произошло задымление, когда внутри находились 550 человек. Их сразу же эвакуировали. В результате никто не пострадал.

В настоящее время пожар локализовали. В тушении принимают участие 36 человек и шесть единиц техники. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

