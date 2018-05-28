Авария перегородила набережную Фонтанки

Автомобилисты не смогли разъехаться в Адмиралтейском районе Петербурга утром 28 мая. ДТП затрудняет проезд в сторону Невского проспекта.

Как стало известно «Фонтанке», авария произошла в районе пересечения набережной Фонтанки и Вознесенского проспекта. С начала десятого утра рядом с Измайловским мостом объезжать приходится застрявший на пешеходном переходе кроссовер. Судя по «Яндекс.Пробкам», автомобили едут в сторону Невского проспекта со скоростью не больше 15 километров в час. Затруднено движение и по Вознесенскому проспекту – там ехать приходится ещё медленнее.