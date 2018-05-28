Владельцы транспондеров получат дополнительные скидки на ЗСД

Владельцы транспондеров получат дополнительные скидки при проезде по Западному скоростному диаметру в Петербурге. Об этом «Фонтанке» 28 мая сообщили в пресс-службе компании «Магистрали Северной столицы».

Как пояснили в компании, стоимость проезда протяженных маршрутов снизится с 4 июня. Также появятся новые тарифные опции, однако изменения коснутся только владельцев транспондеров. При оплате наличными или банковскими картами тарифы не изменятся.

С полуночи 4 июня для пользователей транспондеров вводится специальная скидка при проезде по всей протяженности маршрутов: от КАД (Юг) до КАД (Север) и от КАД (Юг) до трассы «Скандинавия» и в обратном направлении. До 1 октября этого года проезд по данным маршрутам будет стоить на 20% дешевле, чем сейчас.

Как пояснили в «Магистралях Северной столицы», в настоящий момент поездка на легковом автомобиле (ТС 1 класса) днем по маршруту КАД (Юг) – КАД (Север) стоит 216 руб. 20 коп. С 4 июня эта же поездка обойдется в 173 руб., с Приморского проспекта по ЗСД в южном направлении не будет оплаты пути до разворота.

Для удобства заезда на ЗСД в южном направлении с Приморского проспекта обнуляется тариф за проезд участка Приморский пр. – Богатырский пр. с последующим разворотом на развязке и продолжением движения по ЗСД в южном направлении. Если пользователь с транспондером, заехав с Приморского пр., в течение 15 минут после съезда на Богатырский пр. заехал на ЗСД в сторону Центрального участка, плата за проезд по маршруту Приморский пр. – Богатырский пр. возвращается на лицевой счет.

Притом, что долгая поездка по ЗСД (участок от КАД до КАД) станет дешевле на 20% (для всех классов ТС с транспондерами), проезд по коротким участкам подорожает. Такое изменение будет выгодно, например, дачникам в условиях летних ремонтов на кольцевой.

Скидки на отдельных участках снижаются для автомобилей 1 и 4 классов (или категорий) с транспондерами, то есть «стандартных» легковых (две оси, высота над передней осью менее 1,3 м) и больших грузовиков (четыре или более осей). Например, проезд для легковушки от КАД (юг) до Благодатной улицы подорожает с нынешних 54,1 рубля до 64,9 рубля, от КАД (юг) до Богатырского с нынешних 160,1 рубля до 192,1 рубля. Впрочем, это всё равно меньше, чем 100 и 300 рублей при оплате наличными.

Третья новость в оплате проезда по ЗСД с помощью транспондера с 4 июня – это две свежие тарифные опции, «Легковой 25» и «Легковой 50».

С осени на ЗСД действуют «скидочные» тарифные опции для владельцев транспондеров – «Легковой 10», «Легковой 100», «Грузовой 10», «Грузовой 100», – предоставляющие скидки в размере 10% и 100% соответственно на проезд по протяжённым участкам. С 4 июня к ним добавляются «Легковой 25» и «Легковой 50», дающие скидки в 25% и 50% на каждую поездку – ими смогут воспользоваться водители с транспондерами на автомобилях первого и второго классов (в первом случае количество осей равно двум, высота над передней осью менее 1,3 метра, во втором количество осей равно двум, высота над передней осью больше 1,3 м; класс машины на пункте оплаты определяет автоматика). Их стоимость составляет 900 и 2100 рублей в месяц соответственно.