Страховщика сотрудников МВД лишили лицензии

Центробанк лишил лицензии на осуществление страхования и перестрахования ООО «Центральное страховое общество». Решение опубликовано на сайте регулятора 28 мая.

ЦБ указывает, что причиной такого решения стало то, что организация не устранила нарушения, из-за которой в конце апреля действие лицензии было приостановлено.

Регулятор добавил, что компания не соблюдала требования финансовой устойчивости и платежеспособности в части нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

В декабре 2017 года «Центральное страховое общество» выиграло тендер на страхование сотрудников МВД в 2018–2019 годах. Сумма контракта составила 13,7 млрд руб. В тендере также участвовали такие крупные игроки страхового рынка, как СОГАЗ, «ВТБ Страхование» и МАКС. Как стало известно, «Центральное страховое общество» получило лицензию на страхование госслужащих лишь за несколько дней до тендера.

После приостановки действия лицензии 27 апреля в МВД заявляли, что вопрос был взят на особый контроль руководством.

По данным РБК, по 32,9% «Центрального страхового общества» принадлежит ООО «СКП» (владелица Наталья Палеева) и ООО «ДЕШ.ЭКС» (владелец Артем Палеев). Еще 32,98% компании принадлежит ООО «Фаворит». По данным ЦБ, по итогам 2017 года компания занимала 93-е место среди страховщиков по объему собранных премий.