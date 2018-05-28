В Пушкине нашли немецкие гранаты и винтовку Мосина

Жителя Пушкинского района Петербурга разлучили с арсеналом оружия. Не меньшее разнообразие ждало силовиков в шиномонтаже в нескольких километрах от домашнего склада.

Как стало известно «Фонтанке», в одиннадцать утра 27 мая сотрудники правоохранительных органов нагрянули с визитом к 56-летнему нигде официально не трудоустроенному жителю Пушкина. Оружие в квартире на Детскосельском бульваре, 3, было представлено в ассортименте: немецкая ручная граната М39 «Яйцо», немецкая М34 с деревянной ручкой, их составные части и запалы, зенитный снаряд калибра 20 мм, винтовка Мосина со штык-ножом, а также стволы различной комплектации и другие составные части оружия.

Кроме того, на экспертизу отправили пол-литровую банку с патронным порохом, контейнер с артиллерийским порохом, с десяток гильз различного калибра и больше двух сотен патронов. Несмотря на масштаб коллекции, эвакуировать жильцов не стали.

Через три часа работы экспертам добавили, навестив шиномонтаж в 4,5 километра от разоруженной квартиры. В одном из гаражей на Соболевской дороге, 25, нашли тротиловую шашку из гранаты РПГ-40, гранату Ф1 без запала и РГ-33 без ручки, охотничью двустволку тоз-63, обрез пневматической винтовки ИЖ-38, порох, детали оружия, патроны и дымовую шашку. Все находки изъяли и направили на проверку. По итогам осмотра шиномонтажа задержан 53-летний безработный житель Гатчинского района.