СМИ: Попавшая под санкции En+ попросила повысить тарифы для населения

Попавшая под санкции США группа En+, куда входит компания «Евросибэнерго», попросила у правительства России льготы на энергетическом рынке. Чтобы снизить свою финансовую нагрузку, группа предложила увеличить тарифы для населения, пишет 28 мая «Коммерсантъ».

Как утверждает издание, список желаемых льгот группа направила вице-премьеру Дмитрию Козаку. В частности, она просит освободить UC Rusal от платежей по договорам на поставку мощности, что позволит сэкономить 13-18 миллиардов рублей. Также En+ просит освободить Rusal от надбавки к энергоценам для снижения тарифов на Дальнем Востоке, это сэкономит 1,9–3 млрд руб. в год.



По оценке Rusal, освобождение компании от платежей по договорам на поставку мощности приведет к росту цен на энергоносители в Сибири на 12%, а освобождение от надбавки — на 1–2%.



Кроме того, для ГЭС «Евросибэнерго» в Сибири En+ просит снизить объем регулируемых договоров во втором полугодии с 15% до 5% по электроэнергии и с 21% до 5% по мощности. Для компаний «Евросибэнерго» и «РусГидро», как пишет издание, это будет выгодно, но вся остальная генерация Сибири потеряет 1,3 миллиарда рублей.



Также для сокращения перекрестного субсидирования En+ предлагает поднять тарифы сетей для населения Иркутской области. Например, предлагается перенести часть нагрузки «Русала» на всех потребителей Федеральной сетевой компании. Также звучит предложение повысить и предельный уровень платежей за ЖКХ в области, подняв тариф на тепло и горячую воду на 1%.



En+ подчеркивает, что тарифы на электроэнергию в Иркутской области самые низкие в России: там платят 1,01 руб. за 1 кВт/ч при средних 4,3 руб. за 1 кВт/ч.



«Коммерсантъ» добавил, что вице-премьер Козак после получения обращения от En+ поручил профильным ведомствам сформировать позицию. В En+ письмо комментировать не стали. В Минэнерго также от комментариев воздержались, а в Минэкономразвития поддержали лишь сокращение перекрестного субсидирования в Иркутской области.