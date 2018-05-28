В Крестовке нашли утопленника с разбитым лицом

Личность неизвестного, чье тело извлекли из воды на Каменном острове, недалеко от Собственной дачи, устанавливает полиция Петроградского УМВД Петербурга.

По данным «Фонтанки», страшную находку сделали в семь утра 27 мая. У дома №7, корпус 1, по набережной реки Крестовки из воды достали останки мужчина лет 30-35. На лице у погибшего полицейские заметили кровоподтеки, но, предположительно, они образовались от удара тела о воду. Пока стражи правопорядка склоняются к версии, что смерть была ненасильственной.

Одет утопленник был в темную куртку с капюшоном и коричневые джинсы.