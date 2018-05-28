СМИ: Миллиардер Борис Минц переехал с семьей в Лондон

Российский миллиардер, владелец O1 Group Борис Минц и трое его сыновей покинули Россию и переехали в Лондон. Свое решение он объяснил «напряженной ситуацией» с бизнесом, пишут 28 мая «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к ЦБ, федерального чиновника и собеседника, знакомого с ситуацией. В самой O1 Group прокомментировать информацию издания о переезде основного владельца отказались.

Издание утверждает, что основной актив фигуранта списка богатейших людей России, O1 Properties, перейдет кипрской компании Riverstretch Trading & Investments (RT&I). По данным газеты, переговоры о продаже O1 Properties кипрской RT&I уже идут. Как уточняют источники, сделка, сумма которой не называется, может быть закрыта в срок от двух недель до нескольких месяцев. Рыночная стоимость портфеля компании, по данным «Ведомостей», составляет 4,23 млрд долларов. С учетом остающихся на компании кредитов, стоимость снижается до 867,4 миллиона долларов. O1 Group была должна Московскому кредитному банку 25 млрд руб., пишет издание. Долг был передан банком концерну «Россиум», который, в свою очередь, передал его на реструктуризацию RT&I, сообщил представитель «Россиума». Сама RT&I, по данным «Ведомостей», контролируется ООО «Бизнестраст», которым через ООО «Финэстейт» владеет Павел Ващенко, работавший в ГК «Регион».

Как пишет РБК, о финансовых проблемах структур Минца стало известно ранее. Еще в сентябре оказалось известно, что о возможной покупке доли Минца задумалась компания China Vanke, входящая в рейтинг Fortune Global 500. В ноябре 2017 Арбитражный суд Москвы по иску санируемого банка «ФК Открытие» наложил арест на акции O1 Properties Limited Минца. Банк в судебном разбирательстве оспаривал сделку на сумму более 30 млрд руб. Санация «Открытия» отразилась и на негосударственных пенсионных фондах бизнесмена — убытки НПФ «Будущее» Минца, вложившегося в санируемый банк, составили 2,7 млрд руб.



«О1 груп финанс», еще одна структура входящая в структуру владений бизнесмена, в начале мая допустила дефолт по выкупу облигаций на 13,9 млрд руб. Причиной стала нехватка средств на расчетном счете. Общий объем непогашенных облигация составил 13,9 млрд руб.



O1 Properties специализируется на инвестициях в офисные здания класса А. Среди принадлежащих компании объектов — бизнес-центры «Белая площадь» у Белорусского вокзала; Lighthouse, «Аврора» и Vivaldi у Павелецкого вокзала; «Легенда» на Трубной площади. Основным акционером O1 Properties является O1 Group Бориса Минца.



Борис Минц в списке Forbes фигурирует на 72 месте в списке богатейших бизнесменов России. Его состояние журнал оценивает в 1,3 млрд долларов.