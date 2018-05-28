На Жака Дюкло ребенок упал в пруд, на Авиаконструкторов — выпил средство для розжига

Праздничные и по-летнему теплые выходные прибавили работы в детских стационарах Петербурга. Невнимательность взрослых стоила здоровья детям: в Выборгском район школьник захлебнулся в пруду, в Приморском малыш выпил средство для розжига.

Как стало известно «Фонтанке», в десять вечера 27 мая скорую вызвали в квартиру на улице Жака Дюкло. В тяжелом состоянии оттуда в больницу им. Раухфуса доставили мальчика 9-ти лет. Взрослые признались медикам, что пять часов назад их сын упал в находящийся поблизости Ольгинский пруд и хлебнул воды.

А в пятом часу вечера врачи мчались на проспект Авиаконструкторов. Там трехлетний малыш по недосмотру родителей выпил средство для розжига. Его состояние оценивается как средней тяжести. Известно, что семья благополучная.