На Ангаре затонул теплоход

Теплоход «КС-132» получил пробоину и затонул в реке Ангаре в Красноярском крае вечером 25 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, инцидент произошел на 93 километре Ангары около острова «Зелененький». Теплоход «КС-1342», который принадлежит ЗАО «Новоенисейский ЛХК», по неустановленной причине получил пробоину кормы. На его борту в аварии находились два человека. Они были спасены судном «Ангара-55». Разлив нефтепродуктов с теплохода и загрязнение окружающей среды удалось предотвратить, отметили в прокуратуре.

Сам теплоход был транспортирован собственником в поселок Мотыгино, где он будет отремонтирован. По факту произошедшего Красноярского транспортная прокуратура начала проверку на соблюдение норм безопасного плавания.