ФСБ предупредила об украинских диверсантах в Ростове и Крыму

На ростовском и крымском направлении с Украины на территорию России могут прорываться отдельные диверсионно-разведывательные группы. Об этом предупредил глава российской погранслужбы ФСБ генерал Владимир Кулишов.

Как пишет 28 мая РБК, обстановку на границе России и Украины он назвал «непростой». «Наиболее динамичный характер она носит на крымском и ростовском направлениях, где сохраняются риски проникновения на российскую территорию украинских диверсионно-разведывательных групп, контрабандного перемещения через границу оружия и боеприпасов», — сказал Кулишов.

Пограничникам приходится изымать на границе не только обычную контрабанду, но и оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы, отметил генерал. «За два последних года на российско-украинской границе из незаконного оборота изъято более 80 единиц оружия, 20 тысяч боеприпасов, около 22 килограммов взрывчатых веществ», — рассказал Кулишов.

Кулишов отметил, что угрозу представляют и представители запрещенных в России радикальных формирований, действующих на Украине. Представитель погранслужбы ФСБ отметил, что националисты могут быть опасны для россиян, едущих на Украину. «Со стороны праворадикальных сил предпринимаются попытки осуществления провокационных действий в отношении пересекающих границу российских граждан», — рассказал он. Препятствуют поездкам и поведение представителей украинской погранслужбы, негативно относящихся к гражданам России.

Несмотря на это, подчеркнул Кулишов, российским силовикам удается поддерживать безопасную остановку на границе двух стран. «Несмотря на сложность обстановки, нам удается поддерживать правопорядок на российско-украинском участке границы. Реализуемые пограничными органами меры позволяют своевременно выявлять и пресекать значительное число нарушений режима государственной границы», — сказал генерал.