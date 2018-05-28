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28.05.2018 08:00

Польша предложила США 2 миллиарда долларов, чтобы создать военную базу

Польша готова выделить 1,5-2 миллиарда долларов для размещения на своей территории американской военной базы — бронетанковой дивизии. Эта мера, считают в Варшаве, сдержит нарастающую «российскую агрессию».

Как 28 мая сообщает Lenta.ru  со ссылкой на местное издание Onet, которое изучило документ министерства обороны Польши, американское военное присутствие якобы не только сможет обеспечить безопасность поляков, но и будет соответствовать национальной оборонной доктрине США, называющей Россию главной угрозой для страны и мира.

Предложение Варшавы было передано администрации США и в ведущие аналитические центры. В нем уточняется, что на пользование американским военным могут быть переданы какие-то части польской инфраструктуры.

В конце апреля Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил о готовности американского руководства к переговорам по наращиванию своего военного присутствия и увеличению числа военных на территории Польши. Варшава в последние годы неоднократно выражала надежду на наращивание американского контингента в стране.

 


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