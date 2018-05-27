«Фонтанка» показывает концерт «Алисы» со всех сторон
Для тех, кто не успел или не смог попасть на концерт группы «Алиса», который бесплатно устроили организаторы фестиваля «Мотостолица» в Петербурге.
«Фонтанка» показывает фрагмент выступления Кинчева с обзором в 360°.
Видео: Илья Трусов/"Фонтанка.ру"
Под «Небо славян» зажигали, в том числе файеры, тысячи фанатов группы. Концерт прошёл на Манежной площади вечером 27 мая, он завершился стартом светового мотопробега.
Напомним, фестиваль начался с внимания Комитета по контролю за имуществом к нелегальным торговцам и продолжился жалобами жителей ближайших домов, которым пришлось наблюдать во дворах справляющих нужду байкеров.