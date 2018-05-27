На Кленовой аллее стартовал световой мотопробег

Десятки байкеров принимают участие в световом мотопараде, который завершает в День города трёхдневный фестиваль «Мотостолица».

Маршрут их путешествия не разглашается по требованию правоохранительных органов, но известно, что колесить они будут до 23.00. Байкеры едут с файерами и световыми украшениями, но когда и где их зажгут — не признаются. По данным источника «Фонтанки», это может произойти на Стрелке Васильевского острова. Следите за всеми событиями Дня города в трансляции «Фонтанки».