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27.05.2018 22:44

На Кленовой аллее стартовал световой мотопробег

Десятки байкеров принимают участие в световом мотопараде, который завершает в День города трёхдневный фестиваль «Мотостолица». 

Алина Циопа

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Маршрут их путешествия не разглашается по требованию правоохранительных органов, но известно, что колесить они будут до 23.00. Байкеры едут с файерами и световыми украшениями, но когда и где их зажгут — не признаются. По данным источника «Фонтанки», это может произойти на Стрелке Васильевского острова. Следите за всеми событиями Дня города в трансляции «Фонтанки».

 


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