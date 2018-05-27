На Манежной площади горят файеры: выступает «Алиса»

В Петербурге подходит к концу фестиваль «Мотостолица», который три дня возмущал спокойствие (относительное, конечно, в силу Дня города) в центре Петербурга. На фанатов мотоциклетного спорта уже жалуются жители Итальянской улицы — якобы, туалеты были платными, и многие решили сэкономить, прогулявшись в соседние дворы. Но при этом тысячи человек смогли послушать выступления любимых групп под открытым небом.

В заключительный день фестиваля на сцене выступает группа «Алиса». Перед началом концерта, которое случилось чуть ранее запланированного, у нескольких рамок контроля столпились больше сотни слушателей. Желающих послушать про «Работу жить» и получить «каплю огня» скопились тысячи. Как обычно, не обошлось без файеров в толпе, которая хором распевала «Небо славян».

Публикация от Sergey A. (@serega.tv) 27 Май 2018 в 11:24 PDT

Последним событием фестиваля станет световой мотопарад, который стартует в 22.30 от места проведения фестиваля и по Фонтанке уезжает на Невский — и далее по улицам города. Следите за всеми событиями "Дня города" в трансляции "Фонтанки".