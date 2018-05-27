315-й День города завершился фейерверком

Насыщенные на события выходные закончились праздничным салютом в акватории Невы вечером 27 мая.

В 11 вечера над Невой прогремел праздничный салют. Залпы завершили двухдневную программу празднования юбилея Петербурга, 315 лет со дня основания. Как передает корреспондент "Фонтанки", некоторые петербуржцы жаловались на то, что салют был слишком низким и не слишком впечатляющим. Кроме того, некоторые его попросту не могли разглядеть из-за многочисленных телефонов, снимающих фейерверк.

За два дня горожане видели парад ретротранспорта, внеплановый концерт Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум», проход канатоходца между разведёнными створками Дворцового моста, слонов, рекордное количество барабанщиков на Невском проспекте и спуск на воду фрегата «Полтава». Все эти события и многие другие – в трансляции "Фонтанки".

В день праздника под одной из городских «достопримечательностей», Мостом глупости, застряла юбилейная, 150-я «Газель».