Китай обвинил США во вторжении в свои воды

Эсминец и ракетный крейсер ВМС США вторглись в территориальные воды Китая в Южно-Китайском море. Как пишет РБК, об этом 27 мая заявили в МИД КНР.

Американские корабли подошли к Парасельским островам в Южно-Китайском море, на которые претендуют сразу несколько стран. Навстречу эсминцу и крейсеру вышли китайские корабли и самолеты, чтобы предупредить американцев о необходимости покинуть акваторию. По мнению китайских властей, действия США «являются серьезным ущемлением суверенитета Китая и нарушением стратегического взаимного доверия между военными двух стран».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что эсминец «Хиггинс» и ракетный крейсер «Энтитем» прошли примерно в 19 км от Парасельских островов. В США считают, что Китай необоснованно ограничивает свободу судоходства в регионе.