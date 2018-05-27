Федерация космонавтики проложит "Звездный путь" из Петропавловки на Байконур

Автопробег «Звездный путь» общей протяженностью 8000 километров стартовал 27 мая от Музея космонавтики и ракетной техники им. В. П. Глушко, что в Петропавловской крепости. Участниками экспедиции стали члены молодежной секции Северо-Западной организации Федерации космонавтики, студенты профильных вузов, популяризаторы науки и ветераны космической отрасли.

Маршрут путешествия пролегает через Рязань и Самару. В точку назначения команда должна прибыть 2 июня: в этот день будет отмечаться День космодрома Байконур. Группа задержится там до ближайшего пилотируемого запуска, который запланирован на 6 июня: транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-09» должен будет доставить к МКС россиянина Сергея Прокопьева, немца Александра Герста и американку Серину Ауньён-Чэнселлор.

Акцию посвятили 110-летию Валентина Глушко, 30-летию полёта «Бурана», 20-летию начала строительства МКС и 45-летию Музея космонавтики и ракетной техники. Организацией автопробега занимались, помимо Федерации космонавтики, Московский авиационный институт, петербургский БГТУ «Военмех» и Клуб космонавтики Ю.А. Гагарина при поддержке Роскосмоса.

После того, как «Звездный путь» доведет участников до Байконура, они должны будут вернуться назад в Петербург — с просветительскими заездами в Пензу и Королёв на обратном пути. Точное расписание пробега еще формируется.