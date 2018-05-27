СМИ: Делегация США прибыла в КНДР для подготовки встречи Трампа и Ким Чен Ына
Делегация американского правительства прибыла в Пхеньян для подготовки встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом 27 мая пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники. Возглавляет делегацию бывший посол США в Южной Корее Сун Ким. По данным издания, переговоры будут продолжаться до 30 мая.
Напомним, встреча Трампа и Ким Чен Ына была намечена на 12 июня в Сингапуре. Однако 24 мая президент США объявил об отмене встречи из-за «враждебных высказываний» северокорейского лидера. А спустя всего два дня, 26 мая, снова изменил свое решение и заявил, что по-прежнему надеется на встречу с Ким Чен Ыном. В тот же день лидеры Северной и Южной Кореи провели переговоры в пункте переговоров Пханмунджом, который является демилитаризованной зоной между двумя государствами.
Справка:
Напомним, 27 апреля 2018 года прошли переговоры между лидерам Северной и Южной Кореи. По их итогам Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин заявили, что войны между их странами больше не будет. Подобная встреча прошла впервые за 11 лет. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, переступившим через военно-демаркационную линию между странами.