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27.05.2018 17:41

Пьяный вандал в Челябинске поджег венки на мемориале Защитникам Отечества

Уголовное дело по статье «Вандализм» возбуждено в челябинском управлении МВД. Пьяный горожанин поджег цветы и венки на мемориале Защитникам Отечества в Металлургическом районе города. 

Как сообщают СМИ, 36-летний уралец отпущен под подписку о невыезде, 27 мая он стал подозреваемым по уголовному делу по статье 214 УК РФ «Вандализм». По версии следствия, в минувшую пятницу он пришёл в парк к мемориалу пьяный, собрал цветы и венки с гранитных плит и бросил их в Вечный огонь. 

Мемориал Защитникам Отечества расположен в Челябинске в парке «Сад Победы». Он был открыт в начале 1930-х годов, его площадь — 19,5 га.


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Концерн «Питер» - один из крупных частных собственников Апраксина двора и, как и город, заинтересован в его дальнейшей судьбе.
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