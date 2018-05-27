Пьяный вандал в Челябинске поджег венки на мемориале Защитникам Отечества

Уголовное дело по статье «Вандализм» возбуждено в челябинском управлении МВД. Пьяный горожанин поджег цветы и венки на мемориале Защитникам Отечества в Металлургическом районе города.

Как сообщают СМИ, 36-летний уралец отпущен под подписку о невыезде, 27 мая он стал подозреваемым по уголовному делу по статье 214 УК РФ «Вандализм». По версии следствия, в минувшую пятницу он пришёл в парк к мемориалу пьяный, собрал цветы и венки с гранитных плит и бросил их в Вечный огонь.

Мемориал Защитникам Отечества расположен в Челябинске в парке «Сад Победы». Он был открыт в начале 1930-х годов, его площадь — 19,5 га.