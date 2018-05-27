«Полтаве» напомнили про Ноев ковчег и позвали служить

В День города Петербург получил в подарок точную копию легендарного корабля. «Полтава» впервые коснулась воды. «Мы ждем в составе флота России», - сказал главком ВМФ России Владимир Королев. Но судьба - стать музеем.

На подходе к зрительским трибунам кто-то заботливый выставил ванны с ледяными кубиками. Гости яхт-клуба, проходя мимо, берут лед горстями: жара стоит неистовая. У помоста для высокопоставленных спикеров — военный оркестр и «мобильная звонница». «Полтава», пока без мачт, подвешенная на широких оранжевых ремнях, сияет свежими красками и кажется игрушечной.

Даже не верится, что триста лет назад такие корабли были аналогами современных авианосцев: у кого есть, тот и хозяин морей. Правда, «наша» «Полтава» покрепче петровской: скрепы в ней металлические, как того требуют современные кораблестроительные нормы. Раньше были деревянные. Да и с древесиной с петровских времен стало значительно хуже: подходящих дубов для обшивки строители не нашли. «Полтава» покрыта лиственницей — но на глаз разницы, разумеется, не видно.

День рождения новой «Полтавы» прошел строго по плану. Сначала серьезные слова сказали важные гости, потом главному кораблестроителю Михаилу Плеханову вручили серебряную чашу с монетами, губернатор скомандовал спуск, и судно начало свой сорокаминутный полет на тросах к воде.

Сразу оговоримся: Михаил Плеханов подтвердил «Фонтанке», что чаша действительно серебряная и в ней действительно лежали «настоящие манерные монетки».

Первым поздравил «Полтаву» с днем рождения фактический хозяин праздника, Алексей Миллер. Корабль стал реальностью только потому, что глава ПАО «Газпром» загорелся энтузиазмом на его счет — и оплатил строительство.

«Одним из талантов императора Петра Алексеевича был и инженерный, – сказал Алексей Миллер. – В основу уникальной "Полтавы", которую сегодня спускают на воду, легли в том числе и чертежи самого Петра».

Полномочный представитель президента в СЗФО Александр Беглов отметил, что петровское «окно в Европу» мы расширили до состояния «огромной распашной двери». «Полтава» – это подарок не только городу и стране, но и всему православному миру. С этим кораблем связано и православие тоже», – добавил полпред.

Губернатор Георгий Полтавченко, насчет созвучия фамилии которого с кораблем-именинником активно шутили в толпе, напомнил собравшимся, что Петербург сегодня — столица военно-морского флота России и центр кораблестроения. «Хочу пожелать, чтобы корабль ПАО «Газпром» также шел с широко раскинутыми парусами только вперед и только побеждал», – добавил градоначальник.

Главком ВМФ адмирал Владимир Королев начал с цифр: 322 года назад родился регулярный флот России, а 306 лет назад был заложен первый линейный корабль. «Для России это означало выход в море, это был корабль дальней морской зоны, – сказал главнокомандующий. – Петр за 16 лет начал создание линейного флота. Наша Россия за 60 лет практически достигла самых передовых успехов в подводном кораблестроении». «Хорошо звучит», – пробормотал кто-то в толпе. «Кораблю — счастливого плавания. Коллективу — достойно закончить начатую работу. Мы ждем этот корабль в составе флота России», – сказал Королев.

Митрополит Варсонофий поздравил всех с Троицей и Пятидесятницей и напомнил, что в Библии есть много историй о кораблях – начиная с Ноева ковчега. После чего подарил «Полтаве» икону Николая Чудотворца и совершил малый чин освящения корабля.

Зазвонили колокола. «Исторический линейный корабль «Полтава» на воду спустить!» – скомандовал губернатор. «Крестная мама» корабля — чемпионка мира по кайтбордингу Елена Калинина – разбила о борт бутылку шампанского. «Полтава» очень медленно начала отрываться от деревянных брусьев, на которые опиралась. На то, чтобы подняться в воздух на несколько метров, развернуться кормой к зрителю и приземлиться на воду, у корабля ушло почти сорок минут.

Видео: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Тем временем перед публикой промаршировали гвардейцы Преображенского полка в историческом обмундировании. Их жены и дети, также в костюмах петровской эпохи, махали им из толпы. В акватории Невской губы начался парад капитанских гичек и ретролодок «Морская традиция». Четверо из хора «Русская морская традиция» спели про великого императора, который «сам ружьем солдатским правил, сам он пушки заряжал», и «не плачь, родная, Севастополь будет наш». Как только «Полтава» под звуки «Гимна великому городу» встала на воду, раздались выстрелы из пушек (холостые). Телекорреспондент, который вел трансляцию рядом с орудиями, от неожиданности сложился вдвое. Дым рассеялся. В воздух взмыли белые воздушные шарики.

Последним пунктом программы был «пресс-подход к VIP-гостям». Однако все, кто произнес речь, прошли мимо выстроившихся полукругом телекамер: даже праздничный повод для комментариев не скрасил суровости лиц. Отдуваться за «випов» пришлось «крестной маме» корабля Елене Калининой и главному мастеру-конструктору Олегу Коробкину. Конструктор огорчил журналистов: «Полтава» ходить по волнам не будет, потому что при современных требованиях к кораблестроению никто не поручится за безопасность исторического судна.

Но есть и хорошая новость: для посещений корабль планируется открыть уже в середине июня. Еще год уйдет на достройку: паруса давно готовы, но надо установить мачты. А для этого нужно поместить в положенные места чугунный и стальной балласт. Его еще предстоит купить.