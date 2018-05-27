«Полтаву» спустили на воду под колокольный звон и шампанское
Церемония прошла 27 мая на территории яхт-клуба Петербурга, согласно морским историческим традициям. Малый чин освящения корабля провёл митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий. В церемонии приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, главком ВМФ России Владимир Королев, глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер и полпред президента в СЗФО Александр Беглов.
О борт судна разбили бутылку шампанского, воспитанники Морского кадетского корпуса и Академии парусного спорта запустили воздушные шары. Первые экскурсионные группы могут попасть на корабль уже в середине июня этого года. Ещё год потребуется на достройку — надо уложить на дно чугунный и стальной балласт, установить мачты и паруса.
«Полтава» – точная копия первого парусного корабля Балтийского флота с таким же названием. Реплику подготовили на верфи исторического судостроения «Полтава» – строительство началось в 2013 году. В проектировании принимали участие Центральный военно-морской музей и Центральный военно-морской архив.
Справка:
«Полтава» — первый линкор Балтийского флота, который спустили на воду в 1712 году. Судно было названо в честь победы русской армии над шведами в Полтавской битве. После завершения службы в 1732 году имя «Полтава» передавалось по наследству четырем другим кораблям.