СМИ: Участники ПМЭФ съели почти 100 тонн продуктов

Для участников, персонала и журналистов на Петербургском международном экономическом форуме было заказано 95 тонн продуктов. Как пишет 27 мая «Росбалт» со ссылкой на организаторов, съели почти все.

Организаторы рассказали, что подготовили разнообразное меню, в котором представили три самых популярных направления кухни — паназиатскую, итальянскую и русскую. Было и вегетарианское меню. «Остатков еды после форума нет или их незначительное количество», — подчеркнули в пресс-службе ПМЭФ. Вот пример того, как кормили на форуме — на фото шпинат с курицей, от которого читатель «Фонтанки» в восторг не пришел.