Площадь Островского закрыли для всех

Организаторы флешмоба барабанщиков и физкультурников, завершившегося на Невском проспекте днем 27 мая, перекрыли доступ на площадь Островского — за исключением территории Екатерининского сада. Доступ закрыт не только для автомобилей, но и для пешеходов.

Выставленная на улицах охрана — со стороны Невского и переулка Крылова — не пускает горожан на огороженную территорию, объясняя это приказом ограничить перемещение посторонних лиц на месте организации флешмоба. Хотя улицы выглядят пустыми, и на них нет никакого реквизита или артистов, которым прохожие могли бы помешать. Так, желающим посмотреть на архитектурное совершенство улицы Зодчего Росси придется идти в обход через набережную Фонтанки и площадь Ломоносова. О времени открытия территории охрана не осведомлена, сообщают, что ждут приказа руководства, которого пока не поступало.