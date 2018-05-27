В Петербурге барабанщики побили рекорд

Около тысячи барабанщиков одновременно вышли на Невский проспект и отметили День города рекордом в России по одновременной игре на ударных.

Объявил о новом достижении горожан и гостей Северной столицы после подсчёта 27 мая Станислав Коненко, редактор книги рекордов России, кандидат философских наук. Пока точное число барабанщиков не называется, однако о рекорде было объявлено, когда счёт приблизился к тысяче человек.

Сводный оркестр, а в нем приняли участие музыканты из сорока регионов России, растянулся по Невскому проспекту от площади Островского до канала Грибоедова. Считали их неподалёку от Гостиного Двора. Музыкантам в качестве признания рекорда выдали соответствующий сертификат.

Как это было, смотрите в трансляции «Фонтанки».