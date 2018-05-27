Большой велопарад на День города собрал 18 тысяч человек

В ежегодном Большом велопараде на День города в Петербурге приняли участие около 18 тысяч человек.

Об этом 27 мая сообщили в аппарате вице-губернатора Игоря Албина. Напомним, парад стартовал сегодня от БКЗ «Октябрьский» около 11:30 утра. Корреспондент «Фонтанки» заметил среди участников зомби, пиратов, стимпанковских персонажей в цилиндрах, зайчиков и «синие мигалки». Отметим, в этом году участники велопарада впервые проехали по мосту Бетанкура, который открылся совсем недавно. Всего велосипедисты преодолели 16 километров маршрута.

Албин, выступая перед участниками парада, заверил, что в 2018 году Смольный введет не меньше 40 километров новых велодорожек (примерно столько же, по его словам, было введено в 2017-м).