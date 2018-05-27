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17:06 27.05.2018
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15:57
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15:52
В Петербурге барабанщики побили рекорд
15:49
Большой велопарад на День города собрал 18 тысяч человек
15:20
Двое сотрудников СБУ погибли в Донбассе
14:48
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14:30
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14:04
В Пушкине сгорел балкон жилого дома
13:44
Слонов в центре Петербурга перепутали с Путиным
13:21
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13:06
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12:46
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11:58
Минобороны: От обстрела боевиков в Сирии погибли четверо россиян
11:38
На Большом велопараде замечены зомби и пираты
11:31
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11:11
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10:55
«Грачонок» встал на боевое дежурство в Средиземном море
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Медведев: Жизнь современного человека не представить без химической продукции
10:21
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10:12
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27.05.2018 15:20

Двое сотрудников СБУ погибли в Донбассе

Двое военнослужащих Центра специальных операций «А» («Альфа») Службы безопасности Украины (СБУ) погибли в зоне проведения операции Объединенных сил в Луганской области.

Об этом 27 мая сообщили в СБУ. Там уточнили, что еще один их сотрудник был тяжело ранен. Инцидент произошел на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (на Украине считается временно оккупированной Луганской областью). «Во время выполнения боевого задания группа сотрудников СБУ, вовлеченных в операции объединенных сил, попала под артиллерийский обстрел», – говорится в сообщении СБУ. Погибли подполковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев.

Напомним, в апреле 2018-го на юго-востоке Украины официально закончилась антитеррористическая операция (АТО) и началась операция Объединенных сил.

Справка:

Военный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с конца весны 2014 года. Недовольные победой Евромайдана территории провозгласили создание Донецкой и Луганской народных республик. Киев попытался силой вернуть над ними контроль, но безуспешно. Украина уверяет, что в конфликте на стороне самопровозглашенных республик выступает Россия — в том числе военными силами. Россия свое прямое участие в конфликте отрицает.


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