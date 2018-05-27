Двое сотрудников СБУ погибли в Донбассе

Двое военнослужащих Центра специальных операций «А» («Альфа») Службы безопасности Украины (СБУ) погибли в зоне проведения операции Объединенных сил в Луганской области.

Об этом 27 мая сообщили в СБУ. Там уточнили, что еще один их сотрудник был тяжело ранен. Инцидент произошел на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (на Украине считается временно оккупированной Луганской областью). «Во время выполнения боевого задания группа сотрудников СБУ, вовлеченных в операции объединенных сил, попала под артиллерийский обстрел», – говорится в сообщении СБУ. Погибли подполковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев.

Напомним, в апреле 2018-го на юго-востоке Украины официально закончилась антитеррористическая операция (АТО) и началась операция Объединенных сил.