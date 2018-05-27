На Украине установили мировой рекорд по количеству людей, которые влезли в один «Запорожец»

На Украине побили рекорд вместимости автомобиля «ЗАЗ 968» – знаменитого советского «Запорожца».

Как сообщает сайт 061.ua, рекорд был установлен на выставке ретроавтомобилей «Запорожские врата», которая проходила в Запорожье. В один ЗАЗ умудрились влезть 17 человек. Причем водитель заявил, что даже смог бы стронуться с места, если бы ему не мешала нажать на педаль газа нога одного из пассажиров.

Отметим, предыдущие рекорды также принадлежат украинцам — в прошлом году в «Запорожец» влезли 14 человек, в позапрошлом — 12.