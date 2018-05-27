На Украине установили мировой рекорд по количеству людей, которые влезли в один «Запорожец»
На Украине побили рекорд вместимости автомобиля «ЗАЗ 968» – знаменитого советского «Запорожца».
Как сообщает сайт 061.ua, рекорд был установлен на выставке ретроавтомобилей «Запорожские врата», которая проходила в Запорожье. В один ЗАЗ умудрились влезть 17 человек. Причем водитель заявил, что даже смог бы стронуться с места, если бы ему не мешала нажать на педаль газа нога одного из пассажиров.
Отметим, предыдущие рекорды также принадлежат украинцам — в прошлом году в «Запорожец» влезли 14 человек, в позапрошлом — 12.
Справка:
Автомобиль «ЗАЗ 968» выпускался Запорожским автомобильным заводом с 1971 по 1979 год. С 1979-го в продажу поступила модифицированная версия модели (ЗАЗ-968М). Последний автомобиль модели был выпущен 15 апреля 1994 года.