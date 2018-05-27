Мост глупости в День города тоже отмечает юбилей. Поймана 150-я «Газель»

Путепровод на Софийской улице готов принимать подарки на юбилей. Прозванный в Петербурге Мостом глупости, 27 мая он поймал под собой 150-ю «Газель».

Фото самого знаменитого в Петербурге путепровода в День города выложили очевидцы. На этот раз «поверил в себя» водитель службы доставки, однако он, судя по не слишком серьёзным разрушениям, хотя бы сбавил скорость. «Газелькин» стал 150-й «жертвой» моста глупости, переправа готова принимать подарки. Мост ждёт их ещё с 13 мая, когда за выходные после трёхнедельного затишья под ним застряли два подряд автомобиля.

Напомним, подсчёт ведёт от лица моста аккаунт в Twitter, у которого «Фонтанка» после предыдущего, 140-го юбилея, взяла интервью. После публикации навестить сооружение приехала инспекция «Мостотреста». Эксперты тогда выяснили, что путепровод гораздо крепче врезающихся в него «Газелей», и от регулярных столкновений он не страдает. В ожидании нового повода для праздника мост намекал, что неплохо было бы придумать для него подарок и рассказывал о тренировках к юбилею — в Кудрово экскурсионный автобус врезался в металлическую преграду. «Пока все в ожидании, кто же станет 150-м счастливчиком, застрявшим под Мостом Глупости. В Кудрово начались активные тренировки претендентов. Даже поломали тренажёр», – рассказывал мост.

Пока все в ожидании, кто же станет 150м счастливчиком, застрявшим под Мостом Глупости. В Кудрово начались активные тренировки претендентов. Даже поломали тренажёр. pic.twitter.com/c7B80SYzTl — Мост глупости (@FoolsBridge) 21 мая 2018 г.

Чтобы разнообразить жизнь путепровода и отвлечь его от бесконечного созерцания человеческой глупости, «Фонтанка» предложила ему взять в жены новосибирскую «Яму на Котовского». Петербуржец вежливо отказался, но на аккаунт коллеги подписался.