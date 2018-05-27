Как виртуальная реальность мотивирует заниматься спортом

27 мая, 17:03 И вот еще немного про то, что делается для людей. Это ЛЕД! На случай, если кому-то станет плохо на жаре. Венера Галеева

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27 мая, 16:41 Елена Калинина, крестная "Полтавы". Венера Галеева

Для просмотра в полный размер кликните мышкой Для просмотра в полный размер кликните мышкой Говорит журналистам: немного нервничала, что бутылка не разобьётся... Напомним, как жто было: Фото: кадр из трансляции

27 мая, 16:32 Смотреть в новом окне Венера Галеева

27 мая, 16:24 Команда идет на борт, передает наш корреспондент. Жены провожают: Венера Галеева

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27 мая, 16:11 Пушки! Колокола! Гимн! Шарики... Очень красиво! "Полтава спущена на воду!

27 мая, 16:07 Под гимн Великому городу "Полтава" впервые коснулась воды! Фото: кадр из трансляции

27 мая, 16:06 До соприкосновения с водой остаются считанные метры, если не сантиметры Фото: кадр из трансляции

27 мая, 16:02 "Отдельно бы отметила оркестр. Как они это делают на такой жаре? Играли минут 40 непрерывно. И снова играют!", - восторгается наш корр на месте. #разговорчики Венера Галеева

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27 мая, 15:60 Фото: кадр из трансляции

27 мая, 15:58 Как передает с места корреспондент "Фонтанки", корабль "заходит на посадку"

27 мая, 15:57 Корпус - произведение искусства! Картины на корме Полтавы - это иллюстрации к легенде о Фаэтоне. Имеется в виду император Швеции Карл, который пошёл войной на Россию и потерпел, сами знаете что...





27 мая, 15:49 Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко следит за "полетом" "Полтавы". В воздухе 600 тонн! Именно столько весит корпус без балласта. Фото: кадр из трансляции

27 мая, 15:42 Корабль меееедленно поднимают в воздух. Пока "Полтава" - буквально "Летучий корабль". Ну, как говорили в одноименно мультфильме, "Земля прощай! В добрый путь!" Венера Галеева

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27 мая, 15:41 Пока зрителей попросили послушать хор "Русская морская традиция", они там как раз исполняют про великого императора, который "сам ружьем солдатским правил, сам он пункт заряжал"... Фото: кадр из трансляции

27 мая, 15:35 Подъем корабля начался! В авкваторию входят деревянные гички, чтобы встретить "Полтаву"

27 мая, 15:34 Сразу после освящения крестная мама "Полтавы" Елена Калинина разбила бутылку шампанского о борт: Фото: кадр из трансляции Елена - чемпионка по вейкбордингу, перечисление ее регалий у ведущего церемонии Алексея Петрова заняло пару минут.

27 мая, 15:32

27 мая, 15:31 В день спуска на воду заранее не позаботившимся об аккредитации или билетах не попасть - желающих очень много, организаторы решили не допустить давки и столпотворения Венера Галеева

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27 мая, 15:27 Митрополит Варсонофий проводит церемонию имянаречения и малый чин освящения: Венера Галеева

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27 мая, 15:26 Мастеру, строившему корабль, вручили серебрянную чашу с монетами по старинной традиции: Фото: кадр из трансляции

27 мая, 15:22 Митрополит Варсонофий: "Наша страна без флота жить не может". Венера Галеева

Для просмотра в полный размер кликните мышкой Для просмотра в полный размер кликните мышкой "Надо совершенствовать свою жизнь, свою армию и флот", - отметил Варсонофий. В качестве подарка митрополит Петербургский и Ладожский преподнес кораблю икону Николая Чудотворца: "и путсь Николай помогает нынешнему кораблю в его хождениях по нашим рекм и морям". Венера Галеева

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27 мая, 15:18 Главком ВМФ России: 306 лет назад был заложен первый линейный корабль и он положил начало постоянного флота, сделав страну океанской державой "Мы ждем этот корабль в составе российского флота": Фото: кадр из трансляции

27 мая, 15:13 Открыл церемонию глава ПАО "Газпром" Алексей Миллер: "История нашего города неразрывно связана с именем Петра Первого и морем, при Петре Первом Россия стала Империей и она стала Империей во много благодаря российскому флоту. Именно здесь, на петербургских верфях закладывались славные военно-морские победы России". Корабль "Полтава" принял участие во всех сражениях Северной войны и внес свой вклад в возвращение исконных роусских земель на Балтике, - добавил Миллер. Известно, что среди талантом императора Петра Алексеевича был и инженерный. В основу уникальной "Полтавы", которую сегдня спускают на воду, легли в том числе и чертежи самого Петра.

27 мая, 15:06 Торжественная церемония началась с симвоического выстрела: Фото: кадр из трансляции

27 мая, 15:05

27 мая, 15:02 Публикация от Jury Rephar (@irephar) 27 Май 2018 в 4:51 PDT



27 мая, 14:60 Всего минута осталась до начала официальной церемонии спуска "Полтавы". А то мы задержались на Невском, пора и Лахту перебазироваться.

27 мая, 14:56 #разговорчики "Я люблю тебя",- читает девочка хэштег праздника. И настроение ее тут же меняется, она резко оборачивается к своему старшему спутнику: "Я убью тебя, доставай телефон! Снимай!"

27 мая, 14:56 Физкультурники танцуют - якобы спонтанно, но уж больно хорошо и организованно. Зрители расходятся и интересуются друг у друга, куда ещё пойти. Рассказываем.

27 мая, 14:54 Испугались про погоду? Нет? Но мы на свякий покажем вам, что до лета нам бояться неичего не надо, а вот лето... лето начнется по-питерски: Фото: Яндекс.Погода

27 мая, 14:51 А теперь для всех, кто соскучился по хрестоматийной петербургской погоде, ДОЖДЬ! Правда, из серебристых бумажек))) Алина Циопа

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27 мая, 14:50 К слову, хэштэг праздника у ребят получился: Фото: Алина Циопа

27 мая, 14:45 Посмотрим на фоторепортаж парада, пока физкультурники с оркестрантами выстраиваются в #♥СПБ







27 мая, 14:37 "Эй, товарищ, больше жизни", - разносится из динамиков. Легендарная песня "Закаляйся как сталь". Очень актуально в условиях повышения импортных пошлин США... К слову, откуда взялись все эти физкультурники: для участия в параде приглашались все желающие через социальные сети.

27 мая, 14:30 "Пламя души своей, знамя страны своей..." Back in the USSR музыкальный какой-то

27 мая, 14:27 Не будем голословны. Ленинград. 1933 год. Ищите знакомые виды:

27 мая, 14:24 Подобный парад физкультурников в городе жители могли видеть более полувека назад, - говорят организаторы. - Парад физкультурников зародился в 1919 году в Москве, а с 1931 проводился ежегодно, на него съезжались лучшие со всего СССР.

27 мая, 14:22 Смешались в кучу кони... люди... нет, конечно! Кони вместе со слонами уже отдыхают и переживают стресс - шутка ли, такая толпа и так близко! Какие у слонов все-таки нервы и у их наставников тоже: тысячи людей в полуметре от гигантов! А на Невском, тем временем, действиетльно смешение: к оркестрантам добавляются... физкультурники!

27 мая, 14:20 Алина Циопа

Для просмотра в полный размер кликните мышкой Для просмотра в полный размер кликните мышкой "У меня в зобу дыханье сперло, горло пересохло, руки дрожат",- то ли хвастается, то ли жалуется ведущий. "Как вы считаете, рекорд состоялся?"- спрашивает он народ. Те аплодируют. Обращается к Станиславу Коненко - редактору книги рекордов России, кандидату философских наук. Тот ответил: "Рекорд состоялся"! #разговорчики

27 мая, 14:14 Музыкантов, и верно, очень много: Алина Циопа

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