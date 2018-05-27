Как виртуальная реальность мотивирует заниматься спортом

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И вот еще немного про то, что делается для людей. Это ЛЕД! На случай, если кому-то станет плохо на жаре.
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Небольшая фотозагадка с фоторазгадкой:
Что это?
Гильза!
Говорят. порохом у пушек до сих пор пахнет!
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Елена Калинина, крестная "Полтавы".
Говорит журналистам: немного нервничала, что бутылка не разобьётся...
Напомним, как жто было:
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Команда идет на борт, передает наш корреспондент.
Жены провожают:
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Пушки! Колокола! Гимн! Шарики... Очень красиво! "Полтава спущена на воду!
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Под гимн Великому городу "Полтава" впервые коснулась воды!
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До соприкосновения с водой остаются считанные метры, если не сантиметры
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А вот и дети моря, яхтсмены и нахимовцы:
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"Отдельно бы отметила оркестр. Как они это делают на такой жаре? Играли минут 40 непрерывно. И снова играют!", - восторгается наш корр на месте.
#разговорчики
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Как передает с места корреспондент "Фонтанки", корабль "заходит на посадку"
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Корпус - произведение искусства! Картины на корме Полтавы - это иллюстрации к легенде о Фаэтоне. Имеется в виду император Швеции Карл, который пошёл войной на Россию и потерпел, сами знаете что...
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Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко следит за "полетом" "Полтавы". В воздухе 600 тонн! Именно столько весит корпус без балласта.
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Корабль меееедленно поднимают в воздух. Пока "Полтава" - буквально "Летучий корабль". Ну, как говорили в одноименно мультфильме, "Земля прощай! В добрый путь!"
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Пока зрителей попросили послушать хор "Русская морская традиция", они там как раз исполняют про великого императора, который "сам ружьем солдатским правил, сам он пункт заряжал"...
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Гвардейцы
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Подъем корабля начался!
В авкваторию входят деревянные гички, чтобы встретить "Полтаву"
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Сразу после освящения крестная мама "Полтавы" Елена Калинина разбила бутылку шампанского о борт:
Елена - чемпионка по вейкбордингу, перечисление ее регалий у ведущего церемонии Алексея Петрова заняло пару минут.
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В день спуска на воду заранее не позаботившимся об аккредитации или билетах не попасть - желающих очень много, организаторы решили не допустить давки и столпотворения
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Митрополит Варсонофий проводит церемонию имянаречения и малый чин освящения:
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Мастеру, строившему корабль, вручили серебрянную чашу с монетами по старинной традиции:
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Митрополит Варсонофий: "Наша страна без флота жить не может".
"Надо совершенствовать свою жизнь, свою армию и флот", - отметил Варсонофий.
В качестве подарка митрополит Петербургский и Ладожский преподнес кораблю икону Николая Чудотворца: "и путсь Николай помогает нынешнему кораблю в его хождениях по нашим рекм и морям".
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Главком ВМФ России: 306 лет назад был заложен первый линейный корабль и он положил начало постоянного флота, сделав страну океанской державой
"Мы ждем этот корабль в составе российского флота":
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Открыл церемонию глава ПАО "Газпром" Алексей Миллер:
"История нашего города неразрывно связана с именем Петра Первого и морем, при Петре Первом Россия стала Империей и она стала Империей во много благодаря российскому флоту. Именно здесь, на петербургских верфях закладывались славные военно-морские победы России".
Корабль "Полтава" принял участие во всех сражениях Северной войны и внес свой вклад в возвращение исконных роусских земель на Балтике, - добавил Миллер.
Известно, что среди талантом императора Петра Алексеевича был и инженерный. В основу уникальной "Полтавы", которую сегдня спускают на воду, легли в том числе и чертежи самого Петра.
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Торжественная церемония началась с симвоического выстрела:
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Всего минута осталась до начала официальной церемонии спуска "Полтавы". А то мы задержались на Невском, пора и Лахту перебазироваться.
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#разговорчики
"Я люблю тебя",- читает девочка хэштег праздника. И настроение ее тут же меняется, она резко оборачивается к своему старшему спутнику: "Я убью тебя, доставай телефон! Снимай!"
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Физкультурники танцуют - якобы спонтанно, но уж больно хорошо и организованно. Зрители расходятся и интересуются друг у друга, куда ещё пойти.
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Испугались про погоду? Нет? Но мы на свякий покажем вам, что до лета нам бояться неичего не надо, а вот лето... лето начнется по-питерски:
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А теперь для всех, кто соскучился по хрестоматийной петербургской погоде, ДОЖДЬ!
Правда, из серебристых бумажек)))
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К слову, хэштэг праздника у ребят получился:
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Посмотрим на фоторепортаж парада, пока физкультурники с оркестрантами выстраиваются в #♥СПБ
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"Эй, товарищ, больше жизни", - разносится из динамиков. Легендарная песня "Закаляйся как сталь". Очень актуально в условиях повышения импортных пошлин США...
К слову, откуда взялись все эти физкультурники: для участия в параде приглашались все желающие через социальные сети.
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Было:
Стало:
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"Пламя души своей, знамя страны своей..." Back in the USSR музыкальный какой-то
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Мда... не те нынче физкультурники, не те...
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Не будем голословны. Ленинград. 1933 год. Ищите знакомые виды:
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Подобный парад физкультурников в городе жители могли видеть более полувека назад, - говорят организаторы. - Парад физкультурников зародился в 1919 году в Москве, а с 1931 проводился ежегодно, на него съезжались лучшие со всего СССР.
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Смешались в кучу кони... люди... нет, конечно! Кони вместе со слонами уже отдыхают и переживают стресс - шутка ли, такая толпа и так близко! Какие у слонов все-таки нервы и у их наставников тоже: тысячи людей в полуметре от гигантов!
А на Невском, тем временем, действиетльно смешение: к оркестрантам добавляются... физкультурники!
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"У меня в зобу дыханье сперло, горло пересохло, руки дрожат",- то ли хвастается, то ли жалуется ведущий.
"Как вы считаете, рекорд состоялся?"- спрашивает он народ. Те аплодируют. Обращается к Станиславу Коненко - редактору книги рекордов России, кандидату философских наук.
Тот ответил: "Рекорд состоялся"!
#разговорчики
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Музыкантов, и верно, очень много:
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Напомним, что на Невском пока еще считают участников парада оркестров, надеются побиь рекорд Гиннесса
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Друзья! Чтобы нам всем было удобнее, а у вас наши картинки и видео грузились быстрее, мы продолжим трансляцию... с чистого листа)))
Все, что было до настоящего момента, никуда не пропало и ждет вас ЗДЕСЬ.