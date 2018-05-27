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27.05.2018 13:21

На юге Петербурга скверы атакуют гусеницы

Нашествие небольших желтых гусениц заметили жители южных районов Петербурга. Будущие бабочки опутали деревья в скверах плотным слоем белой паутины и съели все листья. 

Об облысевших деревьях неподалёку от Дома культуры «Кировец» на проспекте Стачек «Фонтанке» рассказали читатели. Необычную картину местные жители заметили 25 мая, когда деревья в сквере вдруг стали белыми. При ближайшем рассмотрении стала ясна причина — вокруг поселились небольшие желтые гусеницы, причём количество их заставляет жителей Кировского района переживать за судьбу садов и парков. В районной администрации «Фонтанке» рассказали, что массовых жалоб и повсеместного поражения деревьев нет. 

На юге Петербурга скверы атакуют гусеницы

Позже стало известно, что вить коконы гусеницы доползли и до Фрунзенского района. Точно такую же картину в соцсетях продемонстрировали жители дома 43 на Будапештской улице. «Похоже, скоро тени не станет. Деревья атакуют гусеницы. И количество таких деревьев увеличивается в геометрической прогрессии. Сейчас таких уже 6. И съедают гусеницы их просто за сутки», – рассказывают очевидцы. 

 

В городском управлении ветеринарии о каких-либо гусеничных эпидемиях тоже не слышали и посоветовали обратиться в садово-парковые хозяйства (СПХ), которые должны проводить соответствующую обработку деревьев и кустарников. Получить оперативный комментарий в комитете по благоустройству, которому подчиняется управление СПХ, не удалось.


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