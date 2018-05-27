Слоны, «Бал национальностей» и шествие «Альтернативы» перекрывают движение в центре Петербурга

Основные городские мероприятия в честь 315-летия Петербурга стартовали в городе 27 мая. Движение в центре частично перекрыто.

К часу дня «Бал национальностей» завершил шествие по Невскому проспекту и занял Биржевую площадь до шести вечера. Однако проспект ещё перекрыт, по нему с 13:00 до набережной канала Грибоедова пройдут представители общественной организации социально значимых проектов «Альтернатива», частично эта же компания останется на площади Островского.

Тем временем цирковой парад с участием слонов вышел на Невский с набережной Фонтанки, свернёт процессия на Садовую улицу, вслед за ними перекроют дорогу до Инженерной улицы, последовательно закроют и ее, когда слоны свернут в сторону площади Белинского. Парад закончится ближе к двум часам дня.

Параллельно в сторону парка 300-летия движется колонна велосипедистов, для них временно закрывали мост Бетанкура.