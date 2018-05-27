Полтавченко и Фурсенко проигнорировали открытие мемориальной доски основателю российского футбола

Открытие мемориальной доски основателю российского футбола и олимпийского движения Георгию Дюперрону состоялось в Петербурге 27 мая. Доска была торжественно открыта на фасаде дома по адресу: проспект Добролюбова, 21.

В мероприятии приняли участие глава спорткомитета Александр Белов, глава комитета по культуре Константин Сухенко, президент федерации футбола Санкт-Петербурга Анатолий Турчак, бывший полузащитник «Зенита», нынче главный тренер «Зенита-2» Константин Зырянов.

Отметим, что, согласно разосланным в СМИ ранее анонсам, в церемонии должны были принять участие также президент «Зенита» Сергей Фурсенко и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, но по неизвестной причине они не приехали.

Справка:

Г. А. Дюперрон родился в Петербурге 12 сентября 1877 года. По его инициативе была образована Санкт-Петербургская Футбол-Лига, первая в России. Благодаря его усилиям Российская национальная библиотека имеет полное собрание спортивной литературы дореволюционного и раннего советского периода. Его работа в институте им. П. Ф. Лесгафта во многом заложила основы методики футбола и других видов спорта.

Инициатором установки мемориальной доски на фасаде дома, где с 1910 по 1934 год жил и работал Георгий Дюперрон, выступил футбольный клуб «Зенит». Автором мемориальной доски стал петербургский скульптор Сергей Иванов, создатель мемориалов известным спортивным деятелям, в том числе Павлу Садырину.