Еще
13:47 27.05.2018
Пришлите свою новость!
13:44
Слонов в центре Петербурга перепутали с Путиным
13:21
На юге Петербурга скверы атакуют гусеницы
13:06
Слоны, «Бал национальностей» и шествие «Альтернативы» перекрывают движение в центре Петербурга
12:46
Полтавченко и Фурсенко проигнорировали открытие мемориальной доски основателю российского футбола
11:58
Минобороны: От обстрела боевиков в Сирии погибли четверо россиян
11:38
На Большом велопараде замечены зомби и пираты
11:31
Сбой электроэнергии оставил гостей ПМЭФ без багажа
11:11
Якунин: Только всемирная катастрофа отменит санкции
10:55
«Грачонок» встал на боевое дежурство в Средиземном море
10:41
Медведев: Жизнь современного человека не представить без химической продукции
10:21
Фанатам «Зенита» назвали имя нового главного тренера и позвали на встречу с ним
10:12
Канатоходец Расул Абакаров рассказал, как шел над Дворцовым мостом
10:07
В Кремле объявили, когда пройдет прямая линия с Путиным
01:58
По Невскому в честь Дня города пройдут люди, барабаны и слоны
01:45
Нейробиолог научит ускорять работу мозга и расскажет о разработках Илона Маска
01:32
На опенэйре «Окна Открой» сыграют «Ария», «Пилот», «25/17»
01:20
Над петербуржцами поставят психологический эксперимент
01:01
Велосипедисты отпразднуют день города большим велопарадом
00:52
Канатоходец Расул Абакаров перешёл через разведённый Дворцовый мост
26/05
Чулпан Хаматова станет «Доктором Лизой» в биографическом фильме
26/05
«Реал» в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов
26/05
Вслед за Полтавченко на «Беговую» ринулись петербуржцы
26/05
Посетителям кинотеатра «Великан Парк» не дал досмотреть «Дэдпул 2» сбой электросети
26/05
Премию «Нацбест» получил психоделический роман о гриппе
26/05
СМИ: О назначении Семака в «Зенит» объявят на следующей неделе
26/05
Регистрация на Фестиваль ЗСД продлена до 30 мая
26/05
Губернатор Петербурга принял участие в церемонии открытия «Беговой» и «Новокрестовской»
26/05
Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ вышли на связь с космосом
26/05
Картину Репина в Третьяковке повредили на полмиллиона рублей
26/05
Песков просыпается мокрым после снов о Путине
26/05
«Новичок» и мельдоний вдохновили жюри Такс-парада
26/05
Изобретатель бесполезных вещей из США создал ужасающую установку для стрижки
26/05
Тренер «Спартака» обрадовался, что Сарри едет в «Челси», а не в «Зенит»
26/05
«Площадь Восстания» проверили за 40 минут
26/05
Путин посоветовал правительству «находить нестандартные подходы»
26/05
«Площадь Восстания» закрыта на вход и выход
26/05
Собянин идет на второй с половиной срок
26/05
Театр.doc нашёл новую площадку для «Пыток» в Петербурге
26/05
Владимир Якунин — о проекте нового музея Достоевского: Поучаствую в размере своей пенсии
26/05
Новая Голландия: Парк был закрыт только частично
26/05
СМИ: На пострадавшей от вандала картине Репина не было защитного покрытия
26/05
МЧС: Поврежденная газовая труба закрыла Новую Голландию
26/05
БГ устроил «Вавилон» на Невском
26/05
Лидеры Северной и Южной Кореи провели вторую встречу
26/05
СМИ: Приход Сарри в «Челси» откладывается из-за огромных отступных
26/05
Полтавченко: Путин сказал, что у него нет замечаний к форуму и мы молодцы
26/05
Медный всадник встретит День города чистым
26/05
На ПМЭФ подписали 550 соглашений на 2 трлн 365 млрд рублей
26/05
Жители Петербурга вызвали полицию на концерт Шнурова в рамках ПМЭФ
26/05
По Петербургу проехали 235 раритетных машин, автобусов и троллейбусов
26/05
Мутко: «Фром май харт из футбол», но из РФС ухожу
26/05
Смольный подписал соглашение с "БалтНедвижСервисом" по трамваю в Славянку
26/05
Дотронуться до Lamborghini на Рубинштейна стоило студенту из Турции сломанной челюсти
26/05
Бывший глава МЧС Кемерово написал рапорт об отставке
26/05
Вандал рассказал о нападении на картину Репина: «Водки выпил 100 граммов, и накрыло»
26/05
Мотоцикл проекта «Кортеж» пойдет в серийное производство в 2019 году
26/05
Рабочего насмерть придавило палетой на складе на Парнасе
26/05
“АвтоВаз” не испытывает проблем с поставками от “Русала”, но на всякий случай ищет замену
26/05
“АвтоВаз” рассказал, что придет на смену Priora
26/05
Вандал атаковал картину Репина из-за «недостоверных фактов»
26/05
Лахта Центр заговорил с петербуржцами
26/05
«Я... свою мечту»: Шнуров написал стихотворение о разводе с женой
26/05
«Беговую» и «Новокрестовскую» откроют для пассажиров сегодня в девять вечера
26/05
Картине «Иван Грозный...» Репина нанесены серьезные повреждения вандалом
26/05
Автор портретов Путина открывает собственный музей на Невском
26/05
Двое детей за сутки выпали из окон 5-го этажа и остались живы
26/05
На Балтийском заводе горели опилки
26/05
"Яндекс" подписал соглашение со Смольным о сотрудничестве на транспорте и в образовании
26/05
Депутаты смягчат наказание за соблюдение санкций
26/05
Руководителям кемеровского МЧС предъявлены обвинения
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
27.05.2018 11:58

Минобороны: От обстрела боевиков в Сирии погибли четверо россиян

Четверо российских военнослужащих погибли в Сирии после обстрела боевиков. Как пишет РИА Новости, об этом 27 мая сообщили в Минобороны РФ. 

Военные уточнили, что обстрел произошел в темное время суток в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Террористы атаковали  артиллерийскую батарею сирийских правительственных войск. 

«Два российских военных советника, управлявшие огнём сирийской батареи, погибли на месте. Ещё пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь», – говорится в сообщении Минобороны.

Военные уточнили, что медики «до конца боролись за жизнь двух раненых военнослужащих, но спасти их не удалось». Все российские военнослужащие представлены к государственным наградам.

В ходе боя с террористами сирийские военные вместе с российскими советниками смогли уничтожить 43 боевика и шесть автомобилей с установленным крупнокалиберным вооружением.

Отметим, ранее сайт «Чита.ру» сообщил, что около 200 человек пришли на церемонию прощания с двумя военными из Забайкальского края. По данным издания, еще два закрытых гроба «отправили в части за пределами Читы». «Чита.ру» уточняет, что погибшие служили в 200-й артиллерийской бригаде, а погибли в Сирии после обстрела 23 мая. 


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
пресс-служба "Галамарт"
25.05.2018 12:20

Как виртуальная реальность мотивирует заниматься спортом

Приближается лето, солнечная активность возрастает и хочется больше двигаться. А также быть в хорошей физической форме и чувствовать легкость
Проект реновации Апраксина двора, фото: spbinvestment.ru.
24.05.2018 11:00

Концерн «Питер» готов преобразовать Апраксин двор

Концерн «Питер» - один из крупных частных собственников Апраксина двора и, как и город, заинтересован в его дальнейшей судьбе.
Платформа ОФД
25.04.2018 08:00

Как «Платформа ОФД*» упрощает переход на онлайн-кассы

«Вторая волна» перехода на новый порядок использования контрольно-кассовой техники коснется, в основном, малого и микро-бизнеса – предпринимателей на ЕНВД и ПСН*. Сроки поджимают – нужно успеть до 1 июля 2018 года
Материалы рубрики
Новости
Статьи
На юге Петербурга скверы атакуют гусеницы
Минобороны: От обстрела боевиков в Сирии погибли четверо россиян
Сбой электроэнергии оставил гостей ПМЭФ без багажа
Посетителям кинотеатра «Великан Парк» не дал досмотреть «Дэдпул 2» сбой электросети
Картину Репина в Третьяковке повредили на полмиллиона рублей
«Площадь Восстания» проверили за 40 минут
«Площадь Восстания» закрыта на вход и выход
Новая Голландия: Парк был закрыт только частично
СМИ: На пострадавшей от вандала картине Репина не было защитного покрытия
МЧС: Поврежденная газовая труба закрыла Новую Голландию
Как СОБР Росгвардии поймал гранату влюбленного, но невменяемого петербуржца
Дегустатора могли закопать за обнал
Театр не закрывается, но тошнит
Наркобизнес измен не прощает
Музейная доля Пирумова
Перед ЧМ-2018 шантажисты пошли по хостелам и барам
Дело энергетиков
Неслабые заначки Ростехнадзора
Пьяный командир ВДВ в День Победы отдал приказ штурмовать ресторан
Миллион евро за шефа «Воентелекома»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Канатоходец Расул Абакаров рассказал, как шел над Дворцовым мостом

Губернатор Петербурга принял участие в церемонии открытия «Беговой» и «Новокрестовской»

«Новичок» и мельдоний вдохновили жюри Такс-парада

Новости компаний
пресс-служба "Галамарт"
25.05.2018 12:20
Как виртуальная реальность мотивирует заниматься спортом
Приближается лето, солнечная активность возрастает и хочется больше двигаться. А также быть в хорошей физической форме и чувствовать легкость
Проект реновации Апраксина двора, фото: spbinvestment.ru.
24.05.2018 11:00
Концерн «Питер» готов преобразовать Апраксин двор
Концерн «Питер» - один из крупных частных собственников Апраксина двора и, как и город, заинтересован в его дальнейшей судьбе.
Платформа ОФД
25.04.2018 08:00
Как «Платформа ОФД*» упрощает переход на онлайн-кассы
«Вторая волна» перехода на новый порядок использования контрольно-кассовой техники коснется, в основном, малого и микро-бизнеса – предпринимателей на ЕНВД и ПСН*. Сроки поджимают – нужно успеть до 1 июля 2018 года
Пресс-служба АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
24.04.2018 17:00
«Алмаз-Антей» покажет разработки систем связи и радиолокации
«Концерн ВКО Алмаз-Антей» представит собственные проекты и оборудование на 30-й международной выставке информационных и коммуникационных технологий «СВЯЗЬ-2018». Выставка пройдёт с 24 по 27 апреля 2018 года в московском «Экспоцентре»
предоставлено компанией Setl City
20.04.2018 17:50
«Петербургская Недвижимость» дарит скидки на квартиры от Setl City
«Петербургская Недвижимость» 21 апреля приглашает всех на весенний праздник «Моя улица» в ЖК «Солнечный город». Это возможность познакомиться с популярным проектом, весело провести время и получить скидку на покупку квартиру от девелопера Setl City.
фото предоставлено компанией ООО "Эльдорадо"
17.04.2018 08:00
«Эльдорадо» подарит скидки в честь открытия магазина на Энгельса.
Грандиозное открытие нового, восемнадцатого магазина сети «Эльдорадо» в Петербурге пройдет с 19 по 22 апреля в ТК «Озерки». Покупателей ждут скидки до 50%, подарки, бонусы* и беспроцентная рассрочка**.
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МРСК Северо-Запада»
22.03.2018 16:27
Магнит на счетчике обошелся потребителю МРСК Северо-Запада в 45 тысяч рублей
Специалисты филиала «Архэнерго» выявили факт безучетного потребления электроэнергии
Магазин "Кей"
21.03.2018 10:00
Новые iPhone: эксперты КЕЙ делятся своими прогнозами на март 2018
Для фанатов продукции Apple год начался удачно, была выпущена смарт-колонка, которая позволила компании войти в новый для себя сегмент и подарить пользователям качественную портативную акустику со встроенной помощницей. Чего еще ожидать в марте 2018 года от Apple? Разбираемся вместе с экспертами КЕЙ
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
13.03.2018 19:29
Две пассажирки напали на работников «Аэрофлота». Им грозят уголовные дела
Аэрофлот намерен добиться привлечения к уголовной ответственности двух пассажирок за деструктивное поведение, выразившееся в нападении на работников авиакомпании. Инциденты произошли 5 и 8 марта в аэропорту Шереметьево.
«Декатлон»
02.03.2018 15:56
Спортивный гипермаркет «Декатлон» открывается на Парнасе
Французская сеть «Декатлон» 3 марта открывает первый в Петербурге собственный гипермаркет спортивных товаров. До конца 2020 года в городе должно появиться еще 4 аналогичных проекта
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.