Минобороны: От обстрела боевиков в Сирии погибли четверо россиян

Четверо российских военнослужащих погибли в Сирии после обстрела боевиков. Как пишет РИА Новости, об этом 27 мая сообщили в Минобороны РФ.

Военные уточнили, что обстрел произошел в темное время суток в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Террористы атаковали артиллерийскую батарею сирийских правительственных войск.

«Два российских военных советника, управлявшие огнём сирийской батареи, погибли на месте. Ещё пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь», – говорится в сообщении Минобороны.

Военные уточнили, что медики «до конца боролись за жизнь двух раненых военнослужащих, но спасти их не удалось». Все российские военнослужащие представлены к государственным наградам.

В ходе боя с террористами сирийские военные вместе с российскими советниками смогли уничтожить 43 боевика и шесть автомобилей с установленным крупнокалиберным вооружением.

Отметим, ранее сайт «Чита.ру» сообщил, что около 200 человек пришли на церемонию прощания с двумя военными из Забайкальского края. По данным издания, еще два закрытых гроба «отправили в части за пределами Читы». «Чита.ру» уточняет, что погибшие служили в 200-й артиллерийской бригаде, а погибли в Сирии после обстрела 23 мая.