На Большом велопараде замечены зомби и пираты
Большой велопарад проходит раз в году, ради него перекрывают движение по основным магистралям — в эти минуты участники едут по Невскому, затем через Дворцовый мост уйдут на север и закончат прогулку в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Там их ждёт развлекательная программа. Все подробности празднования Дня города читайте в трансляции «Фонтанки».
Отметим, если на велопарад вы не успели, то все равно можете покрутить педали в компании тысяч таких же, как и вы, фанатов велодвижения. Велопробег по Западному скоростному диаметру, яркий арт-перформанс, лекции и мастер-классы — всё это уже 2 июня на Фестивале ЗСД.