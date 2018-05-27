На Большом велопараде замечены зомби и пираты

От БКЗ «Октябрьский» 27 мая стартовал Большой велопарад. Организаторы мероприятия насчитали порядка десяти тысяч участников — но не уточнили, имели ли они в виду только обычных людей. По наблюдениям корреспондента «Фонтанки», на маршрут вышли зомби, пираты, стимпанковские персонажи в цилиндрах, зайчики и «синие мигалки».

Большой велопарад проходит раз в году, ради него перекрывают движение по основным магистралям — в эти минуты участники едут по Невскому, затем через Дворцовый мост уйдут на север и закончат прогулку в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Там их ждёт развлекательная программа. Все подробности празднования Дня города читайте в трансляции «Фонтанки».

Отметим, если на велопарад вы не успели, то все равно можете покрутить педали в компании тысяч таких же, как и вы, фанатов велодвижения. Велопробег по Западному скоростному диаметру, яркий арт-перформанс, лекции и мастер-классы — всё это уже 2 июня на Фестивале ЗСД.