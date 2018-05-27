Сбой электроэнергии оставил гостей ПМЭФ без багажа

Сбой в подаче электроэнергии на несколько минут отключил в терминале Пулково свет. Пока перезагружалась система регистрации багажа, владельцы чемоданов улетели.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе аэропорта, к утру 27 мая большая часть оставшегося в аэропорту багажа уже улетела к владельцам. Сбой произошёл около двух часов дня накануне, 26 мая. Света из-за скачка напряжения не было пять минут.

«Работа багажной системы была оперативно восстановлена. Однако часть багажа рейсов, которые в тот момент готовились к вылету, в соответствии с нормами обслуживания багажа и правилами безопасности, потребовала повторной сортировки и обработки», – объяснили в Пулково.

Задержаться пришлось примерно 200 чемоданам пассажиров с разных рейсов. Сбой возник в тот момент, когда из Петербурга улетали гости экономического форума.

Напомним, в тот же день некоторым прибывающим бортам не хватило трапов, прилетевшие из Анапы петербуржцы около часа ждали высадки в самолёте.