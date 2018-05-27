Якунин: Только всемирная катастрофа отменит санкции

Антироссийские санкции введены на десятилетия, ждать их отмены в обозримом будущем не стоит. Об этом заявил экс-глава РЖД Владимир Якунин в интервью РБК 27 мая.

По мнению Якунина, только глобальный катаклизм может изменить ситуацию.

«Не дай бог, произойдет что-то такое, что поставит человечество на грань выживания, не из-за того, что кто-то нажал на кнопку запуска баллистической ракеты с ядерным оружием, а из-за того, что что-то в природе произошло, что потребует немедленной концентрации усилий всего человечества. Ну тогда все забудут обо всем, что было написано, показано, произнесено и дружно бросятся спасаться. Но более реалистичным сценарием являются долгие годы [санкций — прим. ред.]», — заявил бывший главный железнодорожник России.

Якунин подчеркнул, что, по его мнению, санкции связаны не только с политикой — таким образом Дональд Трамп выполняет свои предвыборные обещания крупному бизнесу. Также экс-глава РЖД упомянул о том, что США борются с «формированием идеологии евроазиатского развития».