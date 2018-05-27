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27.05.2018 11:11

Якунин: Только всемирная катастрофа отменит санкции

Антироссийские санкции введены на десятилетия, ждать их отмены в обозримом будущем не стоит. Об этом заявил экс-глава РЖД Владимир Якунин в интервью РБК 27 мая. 

По мнению Якунина, только глобальный катаклизм может изменить ситуацию. 

«Не дай бог, произойдет что-то такое, что поставит человечество на грань выживания, не из-за того, что кто-то нажал на кнопку запуска баллистической ракеты с ядерным оружием, а из-за того, что что-то в природе произошло, что потребует немедленной концентрации усилий всего человечества. Ну тогда все забудут обо всем, что было написано, показано, произнесено и дружно бросятся спасаться. Но более реалистичным сценарием являются долгие годы [санкций — прим. ред.]», — заявил бывший главный железнодорожник России.

Якунин подчеркнул, что, по его мнению, санкции связаны не только с политикой — таким образом Дональд Трамп выполняет свои предвыборные обещания крупному бизнесу. Также экс-глава РЖД упомянул о том, что США борются с «формированием идеологии евроазиатского развития».

Справка:

Владимир Якунин был главой РЖД с 2005 по 2015 год. Затем основал экспертный центр «Исследовательский Институт «Диалог цивилизаций», анализирующий международные отношения. В СМИ Якунина называли человеком, близким к Владимиру Путину, — якобы в девяностых он был одним из соучредителей дачного кооператива «Озеро», в который входил будущий президент. Бывшего главу РЖД включили в санкционные списки США в марте 2014 года.


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