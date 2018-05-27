«Грачонок» встал на боевое дежурство в Средиземном море

Противодиверсионный катер (ПДРК) «Грачонок» вошел в состав постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море.

Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе Южного военного округа. Катер должен будет «выполнять задачи по охране кораблей при стоянке на незащищенном рейде», а также «обеспечивать безопасность пунктов базирования сил соединений ВМФ РФ», – говорится в сообщении военных.

«Грачонок» перебрался в Средиземное море из Черного «на основании плана ротации корабельных сил», – уточнили в ЮВО.