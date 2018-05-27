Еще
13:47 27.05.2018
Пришлите свою новость!
13:44
Слонов в центре Петербурга перепутали с Путиным
13:21
На юге Петербурга скверы атакуют гусеницы
13:06
Слоны, «Бал национальностей» и шествие «Альтернативы» перекрывают движение в центре Петербурга
12:46
Полтавченко и Фурсенко проигнорировали открытие мемориальной доски основателю российского футбола
11:58
Минобороны: От обстрела боевиков в Сирии погибли четверо россиян
11:38
На Большом велопараде замечены зомби и пираты
11:31
Сбой электроэнергии оставил гостей ПМЭФ без багажа
11:11
Якунин: Только всемирная катастрофа отменит санкции
10:55
«Грачонок» встал на боевое дежурство в Средиземном море
10:41
Медведев: Жизнь современного человека не представить без химической продукции
10:21
Фанатам «Зенита» назвали имя нового главного тренера и позвали на встречу с ним
10:12
Канатоходец Расул Абакаров рассказал, как шел над Дворцовым мостом
10:07
В Кремле объявили, когда пройдет прямая линия с Путиным
01:58
По Невскому в честь Дня города пройдут люди, барабаны и слоны
01:45
Нейробиолог научит ускорять работу мозга и расскажет о разработках Илона Маска
01:32
На опенэйре «Окна Открой» сыграют «Ария», «Пилот», «25/17»
01:20
Над петербуржцами поставят психологический эксперимент
01:01
Велосипедисты отпразднуют день города большим велопарадом
00:52
Канатоходец Расул Абакаров перешёл через разведённый Дворцовый мост
26/05
Чулпан Хаматова станет «Доктором Лизой» в биографическом фильме
26/05
«Реал» в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов
26/05
Вслед за Полтавченко на «Беговую» ринулись петербуржцы
26/05
Посетителям кинотеатра «Великан Парк» не дал досмотреть «Дэдпул 2» сбой электросети
26/05
Премию «Нацбест» получил психоделический роман о гриппе
26/05
СМИ: О назначении Семака в «Зенит» объявят на следующей неделе
26/05
Регистрация на Фестиваль ЗСД продлена до 30 мая
26/05
Губернатор Петербурга принял участие в церемонии открытия «Беговой» и «Новокрестовской»
26/05
Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ вышли на связь с космосом
26/05
Картину Репина в Третьяковке повредили на полмиллиона рублей
26/05
Песков просыпается мокрым после снов о Путине
26/05
«Новичок» и мельдоний вдохновили жюри Такс-парада
26/05
Изобретатель бесполезных вещей из США создал ужасающую установку для стрижки
26/05
Тренер «Спартака» обрадовался, что Сарри едет в «Челси», а не в «Зенит»
26/05
«Площадь Восстания» проверили за 40 минут
26/05
Путин посоветовал правительству «находить нестандартные подходы»
26/05
«Площадь Восстания» закрыта на вход и выход
26/05
Собянин идет на второй с половиной срок
26/05
Театр.doc нашёл новую площадку для «Пыток» в Петербурге
26/05
Владимир Якунин — о проекте нового музея Достоевского: Поучаствую в размере своей пенсии
26/05
Новая Голландия: Парк был закрыт только частично
26/05
СМИ: На пострадавшей от вандала картине Репина не было защитного покрытия
26/05
МЧС: Поврежденная газовая труба закрыла Новую Голландию
26/05
БГ устроил «Вавилон» на Невском
26/05
Лидеры Северной и Южной Кореи провели вторую встречу
26/05
СМИ: Приход Сарри в «Челси» откладывается из-за огромных отступных
26/05
Полтавченко: Путин сказал, что у него нет замечаний к форуму и мы молодцы
26/05
Медный всадник встретит День города чистым
26/05
На ПМЭФ подписали 550 соглашений на 2 трлн 365 млрд рублей
26/05
Жители Петербурга вызвали полицию на концерт Шнурова в рамках ПМЭФ
26/05
По Петербургу проехали 235 раритетных машин, автобусов и троллейбусов
26/05
Мутко: «Фром май харт из футбол», но из РФС ухожу
26/05
Смольный подписал соглашение с "БалтНедвижСервисом" по трамваю в Славянку
26/05
Дотронуться до Lamborghini на Рубинштейна стоило студенту из Турции сломанной челюсти
26/05
Бывший глава МЧС Кемерово написал рапорт об отставке
26/05
Вандал рассказал о нападении на картину Репина: «Водки выпил 100 граммов, и накрыло»
26/05
Мотоцикл проекта «Кортеж» пойдет в серийное производство в 2019 году
26/05
Рабочего насмерть придавило палетой на складе на Парнасе
26/05
“АвтоВаз” не испытывает проблем с поставками от “Русала”, но на всякий случай ищет замену
26/05
“АвтоВаз” рассказал, что придет на смену Priora
26/05
Вандал атаковал картину Репина из-за «недостоверных фактов»
26/05
Лахта Центр заговорил с петербуржцами
26/05
«Я... свою мечту»: Шнуров написал стихотворение о разводе с женой
26/05
«Беговую» и «Новокрестовскую» откроют для пассажиров сегодня в девять вечера
26/05
Картине «Иван Грозный...» Репина нанесены серьезные повреждения вандалом
26/05
Автор портретов Путина открывает собственный музей на Невском
26/05
Двое детей за сутки выпали из окон 5-го этажа и остались живы
26/05
На Балтийском заводе горели опилки
26/05
"Яндекс" подписал соглашение со Смольным о сотрудничестве на транспорте и в образовании
26/05
Депутаты смягчат наказание за соблюдение санкций
26/05
Руководителям кемеровского МЧС предъявлены обвинения
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
27.05.2018 10:55

«Грачонок» встал на боевое дежурство в Средиземном море

Противодиверсионный катер (ПДРК) «Грачонок» вошел в состав постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море.

Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе Южного военного округа. Катер должен будет  «выполнять задачи по охране кораблей при стоянке на незащищенном рейде», а также «обеспечивать безопасность пунктов базирования сил соединений ВМФ РФ», – говорится в сообщении военных.

Пресс-служба Министерства обороны РФ

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

«Грачонок» перебрался в Средиземное море из Черного «на основании плана ротации корабельных сил», – уточнили в ЮВО.

Справка:

Противодиверсионный катер (ПДРК) «Грачонок» предназначен для борьбы с подводными диверсионно-террористическими силами и средствами, а также для обеспечения действий боевых пловцов. На корабль установлены крупнокалиберные пулеметы, противодиверсионные гранатометы и переносные зенитно-ракетные комплексы.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
21.05.2018 16:47

Завершен очередной этап благоустройства проекта «На Царскосельских холмах»

В Пушкинском районе на территории проекта «На Царскосельских холмах» окончены работы очередного этапа по благоустройству дорог, тротуаров, освещения на улицах Кокколевская и Переведенская (проходит от Кокколевской до Сарицкой улицы, параллельно Петербургскому шоссе)
Setl City
18.05.2018 12:13

«Петербургская Недвижимость» вывела на рынок ЖК «Фортеция. Жизнь на побережье»

«Петербургская Недвижимость» начала реализацию нового жилого комплекса от девелопера Setl City – «Фортеция. Жизнь на побережье», который расположится на берегу Финского залива в Кронштадте.
Компания Л1
15.05.2018 15:00

15 мая компания Л1 празднует свой день рождения

Компании Л1, одному из старейших застройщиков Петербурга, 15 мая исполняется 26 лет.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Полтавченко и Фурсенко проигнорировали открытие мемориальной доски основателю российского футбола
«Грачонок» встал на боевое дежурство в Средиземном море
Медведев: Жизнь современного человека не представить без химической продукции
В Кремле объявили, когда пройдет прямая линия с Путиным
Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ вышли на связь с космосом
Песков просыпается мокрым после снов о Путине
Путин посоветовал правительству «находить нестандартные подходы»
Собянин идет на второй с половиной срок
Лидеры Северной и Южной Кореи провели вторую встречу
Полтавченко: Путин сказал, что у него нет замечаний к форуму и мы молодцы
«Когда Путин стал президентом, возле нашего клуба асфальт положили»
Тренажеры для чиновников и депутатов
Дмитрий Медведев пересадил своих подчиненных в новом порядке
Статус владельцев кабинета в «Невской ратуше» определит пол
Всеволод Чаплин: Будущего патриарха нужно искать в Петербурге, Пскове или Киеве
«Если общество не реагирует, то Счётная палата бессмысленна»
Владимир Яковлев про Виталия Мутко: «Мне не смешно. Скорее грустно»
Майские, очередные: Мы наш, мы новый мир построим
Новое правительство. На что влияет перемена мест
Что сделали девять зампредов правительства за шесть лет
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Канатоходец Расул Абакаров рассказал, как шел над Дворцовым мостом

Губернатор Петербурга принял участие в церемонии открытия «Беговой» и «Новокрестовской»

«Новичок» и мельдоний вдохновили жюри Такс-парада

Новости компаний
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
21.05.2018 16:47
Завершен очередной этап благоустройства проекта «На Царскосельских холмах»
В Пушкинском районе на территории проекта «На Царскосельских холмах» окончены работы очередного этапа по благоустройству дорог, тротуаров, освещения на улицах Кокколевская и Переведенская (проходит от Кокколевской до Сарицкой улицы, параллельно Петербургскому шоссе)
Setl City
18.05.2018 12:13
«Петербургская Недвижимость» вывела на рынок ЖК «Фортеция. Жизнь на побережье»
«Петербургская Недвижимость» начала реализацию нового жилого комплекса от девелопера Setl City – «Фортеция. Жизнь на побережье», который расположится на берегу Финского залива в Кронштадте.
Компания Л1
15.05.2018 15:00
15 мая компания Л1 празднует свой день рождения
Компании Л1, одному из старейших застройщиков Петербурга, 15 мая исполняется 26 лет.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
11.05.2018 20:00
В офисе «Терминал-Ресурс» состоится презентация нового жилого комплекса
О скидках на старте продаж пойдет речь на презентации нового ЖК «Образцовый квартал 4», которая состоится 18 мая 2018 года для агентств недвижимости. Принять участие в презентации может любой представитель АН, отправив заявку по адресу sales@naholmah.ru до 16 мая
Автор фото Виктор Котов
07.05.2018 10:10
Блокадная музыкальная школа готовится к 100-летнему юбилею
Музыкальная школа имени Н. А. Римского-Корсакова, что на Думской улице, 21 мая отпразднует 100-летний юбилей в Большом зале филармонии.
RBI
26.04.2018 11:34
Ultra City – инвестиционно привлекательный жилой комплекс Приморского района
У недвижимости в жилом комплексе компании «Северный город» наиболее высокий потенциал доходности среди всех проектов, которые реализуются в Приморском районе Петербурга. Таковы данные рейтинга, составленного экспертами инвестиционной компании Е3 Investment.
Вера Сережина, директор управления стратегического маркетинга Группы RBI
25.04.2018 16:01
Пора покупать? Что происходит на рынке недвижимости Петербурга
Главное, на что обращают внимание эксперты сферы строительства и недвижимости, подводя итоги первого квартала 2018 г., – хороший спрос, нетипичный для начала календарного года.
pixabay.com
25.04.2018 11:13
Дачники, не передающие показания счетчиков, могут остаться без света
Компания «ТНС энерго Великий Новгород» в очередной раз напоминает сезонно проживающим потребителям-дачникам, имеющим дачи в Новгородской области о необхо-димости ежемесячной передачи показаний приборов учета электроэнергии
фото предоставлено Пресс-службой Группы «Эталон»
23.04.2018 11:55
В Группе «Эталон» поздравили 3000-го покупателя с начала 2018 года
23 апреля 2018 года в Центральном офисе Группы «Эталон» (бренд в Петербурге – «Эталон ЛенСпецСМУ») поздравили 3000-го покупателя с начала года
фото предоставлено PR-службой Группы «Эталон»
20.04.2018 17:25
Студенты вновь посетили стройплощадку Группы «Эталон»
В апреле две группы студентов Инженерно-строительного института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого побывали на строительной площадке «Дома на Обручевых», который «Эталон ЛенСпецСМУ» возводит в 15-и минутах ходьбы от станции метро «Академическая».
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.