Медведев: Жизнь современного человека не представить без химической продукции

Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил всех причастных с Днем химика, который отмечается 27 мая.

Поздравительная телеграмма озаглавлена «Работникам и ветеранам химической отрасли». Медведев напоминает, что праздник объединяет «всех, кто посвятил свою жизнь изучению химической науки» – технологов, инженеров, экологов, учёных и исследователей, фармацевтов, радиохимиков и других.

«Химическая промышленность занимает особое место в российской экономике, обеспечивает сырьём большое количество отраслей – от металлургии и машиностроения до энергетического комплекса, сельского хозяйства, строительства и здравоохранения. Жизнь современного человека уже невозможно представить без продукции химических предприятий», – пишет Медведев.

Он подчеркнул, Россия может гордиться «не имеющими аналогов в мире достижениями и разработками российских учёных-химиков». Уникальные материалы, по словам премьера, «используются в медицине, металлургии, автомобилестроении, а также для производства космических ракет и ядерных реакторов».

Отметим, в последнее время отечественная химическая отрасль прославилась больше всего из-за отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Британские власти утверждают, что нервно-паралитическое вещество «Новичок» изготовили советские и российские химики.