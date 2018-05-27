Фанатам «Зенита» назвали имя нового главного тренера и позвали на встречу с ним

Футбольный клуб «Зенит», судя по всему, определился с новым главным тренером. Как сообщают различные фанатские паблики в соцсети «ВКонтакте», им уже известно его имя, и во вторник во второй половине дня на базе команды в Удельном парке болельщиков пригласили устроить ему «бодрую фанатскую встречу».

При этом имя нового главного тренера не называется из соображений секретности.

По данным телеграм-канала «СБГ Аналитика», им станет Сергей Семак, в прошлом сезоне возглавлявший «Уфу». Отмечается, что все юридические и формальные вопросы с ним уже решены. Официальное оформление в ФК «Зенит» Семак начал еще в четверг, 24 мая.

При этом генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов продолжает настаивать, что ему ничего не известно о переходе Семака в «Зенит».«Никаких поводов для разговоров по Сергею Богдановичу нет. На сегодняшний день он тренер "Уфы"», – подчеркнул Газизов накануне.

Напомним, Сергей Семак выступал в качестве игрока за «Зенит» с 2010 по 2013 год, затем входил в тренерский штаб петербургского клуба — был помощником Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаша и Мирчи Луческу.