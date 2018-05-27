В Кремле объявили, когда пройдет «прямая линия» с Путиным

Владимир Путин проведет «прямую линию» с населением 7 июня в 12:00 по московскому времени.

Об этом 27 мая сообщается на сайте Кремля. Программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» будет транслироваться в прямом эфире четырех телеканалов («Первый», «Россия 1», «Россия 24», «ОТР») и трех радиостанций («Маяк», «Вести FM» и «Радио России»). Задать вопросы президенту можно по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт moskva-putinu.ru или социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений «Москва–Путину» и «ОК Live». Вопросы принимают начиная с 8 утра 27 мая до окончания программы 7 июня.

«Глава государства ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки», – говорится в сообщении Кремля.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «прямая линия» в 2018 году впервые пройдет без зрителей в студии. Напомним, в таком формате они проходили в 2001-2007 годах. В 2008-м студию перенесли из Кремля в Гостиный двор, а на мероприятие начали звать зрителей.