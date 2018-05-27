Канатоходец Расул Абакаров рассказал, как шел над Дворцовым мостом

Главный герой вечернего шоу в Петербурге, приуроченного ко Дню города, - канатоходец Расул Абакаров — рассказал, какие чувства испытывал, переходя с одного крыла Дворцового моста на другое, и как вообще родилась идея совершить такой трюк.

По его словам, волнение у него было – но заключалось в том, чтобы «не подвести всех», а ветер он даже не заметил: концентрация была предельной, и нельзя было отвлекаться ни на что – ни на свет прожектора, ни на гудящие внизу корабли.

Многие заметили небольшую заминку вначале пути – оказалось, что она была связана не со сложностями или страхом: «Я ждал начала музыки и думал – идти, не идти?» – признался Абакаров.

Напомним, проход над Невой сопровождало выступление симфонического оркестра театра «Мюзик-холл» под управлением Фабио Мастранджело.

По словам Абакарова, самым сложным было собрать сильную техническую команду, чтобы все получилось: для того, чтобы натянуть канат за считанные минуты, вися на веревках, понадобились лучшие альпинисты и каскадеры. А самому Расулу готовиться к трюку помогал его отец, который был готов заменить его в любой момент – в случае, если бы что-то пошло не так. Дополнительную сложность создавало то, что репетировали лишь однажды – и то, достаточно давно: по Неве еще шел лед.

Рассказал канатоходец и о том, как появилась столь красивая идея: «Идея пришла банально: я просто оставался на этом берегу, живя на другой стороне, никак не мог перебраться, стоял у моста и думал, а друзья сказали, что было бы хорошо перекинуть трос и перейти по канату. Это переросло в мечту, и все получилось».

Напомним, потомственный канатоходец Расул Абакаров совершил уникальный переход по канату, натянутому от одного до другого крыла Дворцового моста, над Невой, в ночь с 26 на 27 мая. За трюком наблюдали десятки тысяч петербуржцев – на набережных и по трансляциям. Шоу положило начало новому сезону проекта «Поющие мосты».